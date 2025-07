Existuje ještě tenhle vztah? Svůdná Kordula dál provokuje z dovolené, partner si vyráží s jinou

17. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Těžko říct, zda se jedná o krizi, shodu náhod, komunikační šum či prostě rozchod, o kterém zatím nevíme.

Prochází vztah Damiana Drahokoupila a Korduly Stropnické bouřlivým obdobím? Nebylo by to poprvé: Sympaticky působící pár se totiž už jednou rozešel, aby se pak o něco později zase dal dohromady.

Za rozchodem v roce 2023 přitom podle všeho stál především Damianův bohémský životní styl.

„Damian nic nedělal, jenom chlastal první ligu a bydlel u Žilkové, která si pak stěžovala, že ho musí živit,“ citoval magazín Expres blízký zdroj, který si pochopitelně nepřál být jmenován.

„Zatímco Kordula jezdí na koni a její rodina dělá všechno pro to, aby byla úspěšná, on pořád jenom pařil, vymetal večírky a některé i organizoval. Vyspával do oběda a pořád se kvůli tomu s ní dohadovali,“ prozradil zdroj.

„Rozešel jsem se s ní já. Už je to něco přes měsíc. Bohužel jsme měli moc odlišné názory. Každopádně se cítím skvěle, totální svoboda,“ prsil se sám Drahokoupil asi měsíc po rozchodu pro TV Nova.

Nebylo by se čemu divit, kdyby s podobně láskyplně se vyjadřujícím mládencem už Kordula nechtěla mít nic společného. K překvapení všech se ale místo odloučení dala dvojice zase dohromady.

Momentálně to ale mezi nimi nevypadá na úplně jiskřivé štěstí: Kordula provokuje sexy fotkami z dovolené, Damian vyráží na večírky bez ní, zato s vyzývavě oblečenou slečnou. A když si všimne fotografů, najednou dělá, že svou společnost nezná a honem utíká pryč. Což, ruku na srdce, působí prostě a dobře podezřele.

A co na to Kordula? Naprosto nic, zdá se. Jen dál vystavuje elegantní fotky z dovolené. A která bije, nejspíš neví ani Kordulina maminka Veronika Žilková, která na dotazy novinářů odpovídá jen: „Nejsem jejich mluvčí!“

S největší pravděpodobností si tak budeme muset počkat, než se Kordula vrátí z Řecka. Pak se možná uvidí, jestli vztah s Damianem vlastně vůbec ještě existuje.