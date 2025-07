Muže zachraňoval pes plemena, jaké byste na horách nečekali

Na švýcarském ledovci Fee, vysoko nad obcí Saas-Fee, se odehrála událost, která dojímá i otrlé záchranáře. V pátek odpoledne se tam vydal na túru zatím neidentifikovaný muž, doprovázený malým psem. V jednu chvíli vstoupil na sněhový most, neviditelnou vrstvu sněhu překrývající ledovcovou trhlinu. Most nevydržel váhu a muž se zřítil do ledového prázdna. Osm metrů hluboká puklina ho uvěznila v mrazivém sevření. Sám a zraněný, v nepřístupném horském terénu. Jenže nebyl úplně sám. Zůstal po něm svědek – jeho malý pes. Zatímco muž bezmocně ležel na dně trhliny, jeho psí společník zůstal stát na jejím okraji. Malé tělíčko se třáslo zimou, ale pes neodešel. Nezaběhl se. Nesnažil se najít cestu zpět. Seděl a čekal. A právě to ho nakonec proměnilo v klíč k záchraně.

Signál naděje a tiché volání o pomoc

Zraněný turista měl u sebe jednoduchou vysílačku, kterou se mu podařilo použít k přivolání pomoci. Signál zachytil někdo v okolí, ale bez přesné polohy nebylo možné zjistit, kde se muž nachází. Air Zermatt, švýcarská horská záchranná služba, okamžitě vyslala tým se třemi záchranáři směrem k ledovci. Ale najít malý otvor v obrovské bílé ploše, navíc bez přímého vizuálního vodítka, se ukázalo jako skoro nemožný úkol.

Až když jeden ze záchranářů zahlédl na skále drobný pohyb – malého psa, který nehybně seděl a sledoval okolí – dostala pátrací mise nový směr. Pes začal štěkat a tím upozornil na místo, kde jeho pán zmizel v ledu. Záchranáři se spustili dolů a muže vytáhli na povrch. Věrný pes sledoval celou akci bez hnutí, jako strážce, který nepřipustí, aby byl jeho přítel zapomenut. Oba – muž i pes – byli transportováni vrtulníkem do nemocnice ve Vispu. Záchranáři potvrdili, že nebýt psa, mohl by celý příběh dopadnout mnohem tragičtěji.

zdroj: Profimedia.cz

„Pes je čtyřnohý hrdina, který možná svému pánovi zachránil život v život ohrožující situaci,“ uvedla společnost Air Zermatt. Zároveň připomněla, že už v březnu varovala před nebezpečím ledovcových trhlin, kdy během dvou týdnů podnikli sedm záchranných misí.

Zajímavostí je, že Air Zermatt zpočátku označila psa za čivavu, ale podle fotografií německý deník Bild vyslovil domněnku, že by mohlo jít o papillona – malého španěla se zvláštně vztyčenýma ušima připomínajícíma motýlí křídla. Ať už to byl kterýkoli z nich, nešlo o klasického horského záchranáře. V Alpách jsou tradičními zvířecími hrdiny bernardýni, kteří za posledních dvě stě let zachránili až dva tisíce lidí na průsmyku svatého Bernarda. Dnes jsou ale tito mohutní psi kvůli své velikosti a náročnému chovu často nahrazováni vrtulníky a termovizní technikou. Tento malý pes však připomněl, že technologie má své limity. A že i ten nejmenší společník může ve správnou chvíli sehrát osudovou roli.

Pes: zvíře, které nezradí

Příběh z ledovce Fee není jen dramatickou reportáží o záchranné akci. Je zároveň připomínkou jedinečného pouta, které může mezi člověkem a psem vzniknout. Malý pes neznal plán, neměl výcvik, nerozuměl vysílačkám ani letecké navigaci. A přesto zůstal – a tím zachránil život. V dnešní době, kdy jsme obklopeni chytrými zařízeními, algoritmy a rychlými řešeními, působí tiché sezení chlupatého tvora na okraji trhliny téměř archaicky. A přesto právě v tom tichu bylo vše – věrnost, oddanost, očekávání. Pes neodešel, protože jeho místo bylo u člověka. Ne kvůli povelu. Ale kvůli vztahu. Je to staré spojení. Starší než civilizace. Pes jako ochránce ohniště, lovec, pomocník, přítel. A možná je právě tenhle nenápadný příběh z ledovce připomínkou, že i když se mění svět, jeden druhý neopustí. A že nejvěrnější přítel člověka nemluví – jen zůstane. A čeká.