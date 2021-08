Tálibánci vstoupili do Kábulu, obsadili prezidentský palác

„Nařídili jsme svým bojovníkům, aby vstoupili do oblastí Kábulu, ze kterých odešli naši nepřátelé, a do oblastí, kde existuje riziko krádeží a loupeží,“ napsal Mudžahíd na twitter. Obyvatelé Kábulu by se podle něj neměli strachovat o své bezpečí.

Agentura Reuters informuje, že zástupci Tálibánu jednají o převzetí moci s vládou. Povstalecké hnutí se podle agentury AP chystá vyhlásit Islámský emirát Afghánistán.

Prezident Ašraf Ghaní Afghánistán už opustil, odletěl do Tádžikistánu.

Lidé obléhají banky, aby si vybrali své úspory. Dlouhé fronty se tvoří také před velvyslanectvími západních zemí, kde se Afghánci snaží získat víza, aby mohli vycestoval. Státy ale provoz zastupitelských úřadů omezují nebo ambasády zavírají.

Hamid Karzai International Airport in Kabul today. Mass exodus. These are the lucky ones. I'm told, we don't want to go but we have no choice, we need to survive and so do our children #Afghanistan pic.twitter.com/YeWVWLRDMe