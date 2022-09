Vývoz plynu z Ruska do EU letos klesne o třetinu

Vývoz plynu z Ruska do Evropské unie v letošním roce klesne o 50 miliard metrů krychlových, což je třetina loňského objemu 150 miliard metrů krychlových. Řekl to místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Rusko dodává plyn do EU zejména podmořským plynovodem Nord Stream 1, ten je ale od konce srpna mimo provoz.

Ruská plynárenská společnost Gazprom zároveň uvedla, že do zemí mimo Společenství nezávislých států od ledna do 15. září vyvezla 84,8 miliardy metrů krychlových plynu. To je meziroční pokles o 38,8 procenta. Těžba plynu za stejné období klesla o 15,9 procenta na 300,8 miliardy metrů krychlových. Vývoz ruských energií do EU v letošním roce výrazně klesl kvůli diplomatickému napětí vyvolanému únorovou invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Západní státy na ruskou agresi zareagovaly sérií tvrdých sankcí, které se týkají firem, celých odvětví i některých významných jednotlivců. Zpravodajství Zpráva o stavu EU: Vodík má potenciál, omezíme nadměrné zisky, budeme šetřit a Ukrajinu nedáme Před začátkem války na Ukrajině Rusko dodávalo do EU kolem 40 procent unijní spotřeby plynu, v současné době už to je kolem devíti procent. Zastavení Nord Streamu 1 Moskva zdůvodňuje technickými problémy a dopadem západních sankcí, vláda v Berlíně ale tyto důvody neuznává a tvrdí, že Rusko export zastavilo schválně, aby vyvolalo růst cen a potrestalo unii za sankce. Evropská unie zvažuje, že u ruského plynu stanoví cenový strop. Jednak tím chce omezit prudké cenové výkyvy, jednak by tím potrestala Moskvu za její dosavadní kroky vůči Ukrajině. Ruský prezident Vladimir Putin ale minulý týden řekl, že pokud unie takový návrh schválí, Rusko přestane energetické suroviny do EU dodávat úplně. „Neexistuje země, která by byla schopna dodávat suroviny srovnatelné se zdroji v nalezištích na Sibiři a na poloostrově Jamal,“ varoval dnes náměstek ředitele Gazpromu Oleg Aksjutin. EU sama přiznává, že pro některé členské země není zatím k ruskému plynu alternativa. Putin považuje za možné dodávat ruský plyn do Pákistánu novým potrubím Po setkání s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem na okraj summitu Šanghajské organizace pro spolupráci, který se koná v druhém největším městě Uzbekistánu Samarkandu, dnes Putin řekl, že dodávky ruského plynu do Pákistánu jsou možné. Část plynovodní infrastruktury podle něj již existuje, je však třeba ukončit nestabilitu Afghánistánu. „Dodávky plynu z Ruska do Pákistánu plynovodem jsou možné, vzhledem k tomu, že část infrastruktury v Rusku, Kazachstánu, Uzbekistánu je již hotová,“ uvedl Putin. „Musíme vyřešit problém s Afghánistánem,“ dodal. Získat možnost dodávek svého plynu na indický subkontinent se snaží nejen Rusko, ale i některé státy ve Střední Asii. Realizaci projektů však brání politická nestabilita v Afghánistánu i složité geografické podmínky. Rusko má v Pákistánu zájem také o stavbu plynovodu, který by měl přepravovat plyn z přístavu Karáčí do provincie Paňdžáb na severovýchodě země. Projekt s názvem Pakistan Stream odsouhlasily obě vlády v roce 2015, jeho realizace ale dosud nezačala, mimo jiné kvůli potížím způsobeným protiruskými sankcemi. Rusko se snaží diverzifikovat vývoz svého plynu, naráží však na nedostatečnou infrastrukturu. Export do Evropské unie letos klesne o třetinu, růst naopak vykazuje vývoz do Číny. Mohlo by vás zajímat Cena plynu po přerušení dodávek z Ruska roste až o třetinu

