Akcie v USA mírně vzrostly, data o ekonomice podpořila vyhlídky na snížení úroků
6. 12. 2025 – 9:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americké akcie dnes mírně posílily. Nejnovější údaje o vývoji ekonomiky Spojených států podporují očekávání, že americká centrální banka (Fed) příští týden přikročí k dalšímu snížení úrokových sazeb.
Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, si připsal 0,22 procenta a uzavřel na 47.954,99 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,19 procenta na 6870,40 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,31 procenta na 23.578,13 bodu.
Akcie mediální skupiny Warner Bros. Discovery posílily o více než šest procent po zprávě, že streamovací platforma Netflix koupí část jejích aktivit za 72 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč). Netflix v rámci transakce získá filmová studia Warner Bros a streamovací divizi, která zahrnuje platformu HBO Max. Akcie společnosti Netflix oslabily o téměř tři procenta.
Americké ministerstvo obchodu dnes oznámilo, že růst spotřebitelských výdajů v USA v září zpomalil na 0,5 procenta ze srpnových 0,3 procenta. Údaje ministerstva rovněž ukázaly, že cenový index výdajů na osobní spotřebu v USA se v září zvýšil o 0,3 procenta, tedy stejným tempem jako v předchozím měsíci. Tento index je pro Fed preferovaným ukazatelem inflace.
Podle ukazatele FedWatch Tool burzovního operátora CME nyní finanční trhy přisuzují téměř 90procentní pravděpodobnost tomu, že Fed příští týden úrokové sazby sníží o další čtvrtinu procentního bodu, píše Reuters.
"Fed přikročí ke snížení (úrokových sazeb). Domnívám se, že o tom není pochyb," uvedl analytik Andrew Wells ze společnosti SanJac Alpha. Koncem října Fed zredukoval základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta.
Na devizovém trhu se dnes americký dolar držel bez výraznějších změn. Kolem 22:00 SEČ se euro prodávalo za zhruba 1,1645 USD, nacházelo se tak v těsné blízkosti čtvrtečního závěru. Během čtvrtka se jednotná evropská měna vyšplhala až na třítýdenní maximum 1,1681 USD, napsala agentura Reuters.