Vyrazí vám dech: Monstrum z hlubin oceánu se opět ukázalo!

15. 6. 2025 – 8:03 | Zpravodajství | Alex Vávra

Contender, největší samec bílého žraloka, jaký kdy brázdil vody Atlantiku, znovu vyrazil na sever a jeho trasa vede nebezpečně blízko oblíbeným plážím. Téměř čtyřapůlmetrový kolos s váhou přes 750 kilo se po měsíci mlčení znovu objevil – a opět připomněl, že oceán má své vlastní vládce.

Z mořských hlubin se vynořil tvor, který ve svém tichém majestátu spojuje pradávný strach s moderním úžasem. Contender – samec bílého žraloka, téměř čtyři a půl metru dlouhý a vážící přes 750 kilogramů – je největší zástupce svého druhu, jakého kdy výzkumníci z organizace OCEARCH zaznamenali v Atlantském oceánu. A není to jen velikost, co budí respekt. Jeho pohyb oceánem, náhlé zmizení z radarů a znovuobjevení poblíž turisticky rušné oblasti vytváří příběh, který by mohl být rovnou scénářem hororu. Ale realita je mnohem fascinující.

Contender byl označen satelitním vysílačem v lednu u pobřeží mezi Floridou a Georgií. Tým vědců mu na hřbetní ploutev připevnil zařízení SPOT, které v reálném čase vysílá polohu zvířete pokaždé, když se jeho ploutev objeví nad hladinou a je v dosahu satelitu Argos. Od té chvíle se stal součástí veřejného sledování na globálním žraločím trackeru. A jeho trasa rozhodně není nudná.

Ticho před vlnou: Když oceán promluví

Po označení putoval Contender podél východního pobřeží Spojených států. V březnu se začal přesouvat z Floridy na sever, v dubnu byl zachycen poblíž hranice Severní a Jižní Karolíny. A pak se odmlčel. Téměř celý měsíc o něm nebyly žádné zprávy. Vědci jen napjatě čekali, kdy se opět objeví. Když konečně 7. června vyslal nový ping, nacházel se necelých 35 kilometrů od Cape Hatteras – oblasti známé nejen krásnými plážemi, ale i výskytem žraloků. Pro turisty je to ráj, pro Contendera jen další zastávka v jeho dlouhé, instinktem vedené pouti.

zdroj: Profimedia.cz

Podle vědců z OCEARCH probíhá v tomto období každoroční migrace bílých žraloků. Mezi polovinou května a koncem června se tyto šelmy přesouvají ze svých jižních zimovišť do chladnějších severních vod – především do oblastí severovýchodního pobřeží USA a Atlantické Kanady. Tam je čekají bohatší loviště a ideální podmínky pro přežití. Oblast Outer Banks, kde byl Contender zachycen, bývá častým přestupním bodem – místo, kde se žraloci nakrátko zdrží, aby nabrali síly na další cestu, která může mít i přes 1 600 kilometrů.

Stín minulosti, síla přítomnosti

Contender není jediný. Ale jeho velikost, stáří (vědci odhadují 32 let) a pravidelné pohyby podél obydlených oblastí z něj dělají unikátního jedince. A přestože není tak obrovský jako legendární samice Deep Blue – která měří odhadem 6 metrů a váží dvě tuny – je mezi samci tím největším, koho kdy OCEARCH v Atlantiku zaznamenal. Pohled na mapu jeho pohybu připomíná práci tichého predátora, který se bez zastavení pohybuje mořem. Pro některé turisty to může být děsivé. Ale pro vědce a milovníky přírody je Contender symbolem nespoutané síly oceánu. Tvorem, který přežil dekády v prostředí, kde se vše neustále mění, a který se dál pohybuje podle zákonů, které člověk jen ztěží chápe.

Možná právě proto nás tolik přitahuje. Jeho pohyb je připomínkou, že pod hladinou stále vládnou tvory, které si nelze ochočit. Lze je jen pozorovat – a doufat, že se znovu vynoří.