Žít s Vladimírem Polívkou není žádný med: "Mě musí mít holka opravdu ráda, aby to zvládla"

15. 6. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Syn slavného Bolka Polívky nejdřív vůbec nechtěl být hercem, nakonec se ale kvůli hraní nemůže ani zastavit.

Nejspíš každé dítě slavných rodičů zažívá trochu rodinného stigmatu a nepříjemného tlaku směrem k oboru rodičů, ať už se jedná o cokoliv. Zároveň není zas taková výjimka, když se pak potomek naopak snaží věnovat něčemu úplně jinému, protože nehodlá trávit život snahou o vystoupení ze stínu otce či matky.

Jen málo dětí ale muselo podobná dilemata zažívat tak intenzivně jako Vladimír Polívka. Slavnější rodiče byste totiž v republice hledali jen velmi těžko: Otec Bolek Polívka, matka Chantal Poullain. A to se pak snažte si něco dokázat sami za sebe.

Vladimírovi se představa, že by měl být automaticky známý díky otci, nijak zvlášť nezamlouvala a herectví se proto nejdřív vůbec věnovat nechtěl. Nakonec se ale přeci jen odhodlal pokračovat v rodinné kariéře a už se mu vcelku úspěšně povedlo postavit na vlastní nohy, byť automatické nutkání při zmínce Vladimíra také dodat, kdo je jeho otec, asi jen tak nezmizí.

Mladý herec nedávno přijal pozvání do podcastu Bubliny, kde se rozpovídal o celé řadě témat. Mezi nimi třeba o tom, zda si přijde objektivizovaný, když o sobě slýchá, jak je přitažlivý a charismatický. Což, je nám líto, zkrátka je – vždyť z úhlu vypadá jak Chris Hemsworth.

„Mezi chlapy se moc nenosí stěžovat si na takové věci, asi mě to ani nenapadlo a přízviska beru s nadsázkou. Ale máte pravdu, mohl bych si postěžovat: Nesuďte mě podle vzhledu!“ smál se Vladimír.

Odteď to ale prý bude jen lepší: „Ale já myslím, že mě to nejlepší teprve čeká, nějaké vrásky ještě potřebuju, ale hodně se to s nimi zlepšuje – ‚moudrovatím‘,“ dodává.

Moc velkou radost mu také mimochodem nedělá, když se ho novináři či kolegové ptají na osobní věci ohledně zakládání rodiny či plánů mít děti: „Muži jsou z podstaty víc chránění zvnitřku, některé věci si zkrátka neberu, navíc máme od přírody na tyhle věci víc času. Ale někdy mě to překvapí: Proč bych měl někomu říkat, kdy plánuji děti?“

Rovnou by si mohl podat ruku s hvězdou Ulice Hanou Holišovou, která se přesně na toto téma nedávno také veřejně ohradila.

Nakonec ale pár věcí ze soukromí zmínil – hlavně si pochvaluje svůj vztah a tolerantní partnerku: „Moje partnerka není z branže a nemá moc ráda, když je vidět. Ale zvykla si, je to dobrá holka. Hodně lidí si myslí, že život se mnou je super: Občas si zahraju divadýlko, přinesu peníze a jezdíme na dovči. Ale zkrátím to: Mě musí mít holka opravdu ráda, aby to zvládla, pohodička to není. Já hodně pracuju.“