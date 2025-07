Kojící matky mění mléko v peníze!

19. 7. 2025 – 9:22 | Zpravodajství | Alex Vávra

Mateřské mléko jako živobytí? V USA roste počet žen, které svůj přebytek nevyhazují ani nedarují – ale výhodně prodávají. Kulturisté, neplodné páry i alternativci za něj platí tisíce. A maminky? Ty si z výdělku pořizují dovolené, dárky i svatby.

Zatímco většina novopečených maminek se po porodu soustředí na péči o dítě, některé v USA proměnily kojení v nečekaně výnosný byznys. Přibývá žen, které prodávají svůj přebytek mateřského mléka – a některé si takto vydělávají v přepočtu až 23 tisíc korun denně.

Jednatřicetiletá Keira Williams z Atlanty začala mléko prodávat v květnu přes skupiny na Facebooku a od té doby ho prodala přes 3 500 uncí – což je přibližně 103 litrů. Nejčastěji dodává maminkám v nouzi, a to za 50 centů za unci (zhruba 12 Kč za 30 ml). Pokud má ale zájem kulturista, cena letí vzhůru až na 2 dolary za unci – tedy zhruba 47 Kč za 30 ml. To znamená, že půllitr mateřského mléka může stát přes 780 korun. Díky tomuto poptávanému zboží si Williams vydělává i více než 1 000 dolarů denně (přes 23 000 Kč), které investuje například do plánované svatby.

Fitness nadšenci, nebo fetišisté?

Ne všechny poptávky ale přicházejí z posilovny. Williams přiznává, že je opatrná při prodeji dospělým mužům. Zatímco některé zprávy zní nevinně – například „hledám pravidelný čerstvý zdroj mateřského mléka“ – jiné působí podezřele, jako třeba „hledám otevřenou maminku na dlouhodobou spolupráci, jsem ochoten cestovat“.

Mateřské mléko má pověst přírodní „superpotraviny“ bohaté na vitaminy A, B6, B12, D, železo, vápník a další živiny. Zájem o něj výrazně vzrostl během pandemie, kdy se zkoumaly jeho možné léčebné účinky proti covidu. Výsledky ale ukazují, že pro dospělé nepřináší žádné zázračné účinky – přínos má hlavně pro miminka.

Z mrazáku až na ostrov

Další úspěšnou „mléčnou podnikatelkou“ je osmadvacetiletá Nicole Howard z Utahu. Za posledních deset měsíců prodala více než 7 000 uncí mléka, tedy přes 206 litrů. Díky přísné životosprávě a certifikaci kvality má stabilní klientelu po celé zemi. Prodává za 1 dolar za unci (cca 23,50 Kč za 30 ml), ale nabízí i množstevní slevy.

Vydělané peníze – kolem 10 000 dolarů (cca 235 000 Kč) – využila na účty, dárky pro děti a rozjezd mobilního barmanského byznysu. „Je krásný pocit živit rodinu tím, co vytváří moje tělo,“ říká.

Podobný příběh má i pětatřicetiletá Megan Lemmons z Los Angeles. Měla tak plný mrazák, že doma začal chybět prostor na jídlo. Své zásoby proto začala prodávat bance mateřského mléka Tiny Treasures. V každé zásilce odesílá 400 až 500 uncí (12 až 15 litrů) a celkově si tak přišla na zhruba 3 500 dolarů (přes 80 000 Kč). Část z těchto peněz využila na dovolenou na ostrově Santa Catalina v Kalifornii. A i když každodenní odsávání přiznávají ženy jako náročné, svou práci by nevyměnily. „Je to ta nejsilnější a nejkrásnější věc, kterou jsem kdy udělala,“ říká Lemmons. „A jsem hrdá na každou korunu, kterou moje mléko vydělalo.“