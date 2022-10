Vyhrál polistopadový kartel, pravil frustrovaný Babiš

Výsledek druhého kola senátních voleb je pro ANO zklamáním, přiznal v sobotu v Karlových Varech vůdce hnutí Andrej Babiš. Upozornil ale, že to nebyla jeho osobní porážka, protože do Senátu „nekandidoval ani nikdy kandidovat nebude“.

ANO celkem získalo dva senátory, přičemž jeden z nich postoupil už z prvního kola, dalšího zástupce bude mít společného s ČSSD.

„Celý polistopadový kartel se zmobilizoval. Kdo tady bojoval za pana Vystrčila? No pan Koller, Klus, Kalousek, to je ten polistopadový kartel…“ Andrej Babiš

„Komunál jsme jednoznačně vyhráli - voliči vyslyšeli naši žádost, aby to vzali jako referendum o vládě. Druhé kolo do Senátu jsme prohráli, tam nás voliči nevyslyšeli,“ shrnul Babiš. „Teď chtějí lidem vnutit, že jsem kandidoval. Ono to vypadá, že jediný kandidát byl Babiš. Já jsem nekandidoval,“ řekl na adresu Spolu.

Poslal mi fanoušek, moc děkuju. Včera se mě na Nově ptali, se kterou herečkou bych šel na rande. I Babiš může někdy snít. Nebo ne? https://t.co/usbfEeiGGC — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 1, 2022

Nejvíc času v reakci na volby věnoval expremiér předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), který v Jihlavě přesvědčivě vyhrál nad Janou Nagyovou (ANO. Vystrčila označil za „nejhoršího kandidáta, který se do Senátu dostal“.

„Z kandidátů, kteří se dostali do Senátu, je nejhorší,“ prohlásil o něm a pokračoval: „Celý polistopadový kartel se zmobilizoval. Kdo tady bojoval za pana Vystrčila? No pan Koller, Klus, Kalousek, to je ten polistopadový kartel… Byl to střet bezpráví s polistopadovým kartelem.“

Petr Fiala označil druhé kolo za Babišovu „osobní prohru“. „Projekt Spolu má velkou budoucnost. Ukázalo se, jak je efektivní,“ řekl v reakci na volební výsledky premiér.

Děkujeme všem za podporu! pic.twitter.com/yHZ3Y24A2D — Petr Fiala (@P_Fiala) October 1, 2022

Volby vyhrála ODS před KDU-ČSL a ANO. Občanští demokraté získali osm mandátů z 27, KDU-ČSL obhájila všech sedm mandátů, hnutí ANO získalo tři senátory. Z šesti mandátů, které obhajoval STAN, získal jediný.

Vše ukazuje na to, že Vystrčil bude po volbách pokračovat jako předseda Senátu.