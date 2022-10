Všichni do Schengenu? Rumuni a Bulhaři už jsou podle expertů připraveni

České předsednictví v Radě Evropské unie bude rychle pracovat na posunu v otázce přijetí Rumunska a Bulharska do Schengenského prostoru poté, co nová monitorovací mise potvrdila připravenost obou zemí na vstup do zóny volného pohybu. Uvedla to dnes Evropská komise, podle níž po návštěvě expertů nelze ospravedlnit další průtahy.