Vojenská operace na Blízkém východě může trvat i několik týdnů, řekl Macinka
28. 2. 2026 – 12:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vojenská operace na Blízkém východě může být masivnější a trvat i několik týdnů.
Na facebooku to dnes uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Lidé by proto podle něj nyní neměli cestovat do zemí blízkovýchodního regionu, vedle Íránu a Izraele se varování týká také Libanonu, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Spojených Arabských Emirátů. Ministerstvo zahraničních věcí je podle Macinky v kontaktu se všemi tamními zastupitelskými úřady, včetně toho v Teheránu. V Íránu jsou podle systému Drozd registrováni tři Češi.
Izrael a Spojené státy zahájily dnes ráno operaci proti Íránu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Americký prezident Donald Trump ve svém videu na sociální síti Truth Social sdělil, že cílem akce je ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. USA se postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, uvedl Trump.
Macinka dnes ráno telefonicky hovořil s izraelským ministrem zahraničí Gideonem Saarem, který mu potvrdil úzce koordinovanou akci v Íránu s americkými silami. "Hlavním cílem společných izraelsko-amerických úderů jsou podzemní íránská jaderná zařízení a další vojenské objekty spojené se systémy balistických střel," podotkl Macinka.
V Íránu jsou podle systému Drozd momentálně registrování tři Češi. Evakuační lety zatím Česko neplánuje. "Letecký prostor Íránu je uzavřený," sdělil Macinka serveru iDNES.cz. Na facebooku zdůraznil, že MZV dlouhodobě před cestami do regionu varovalo a v posledních týdnech a dnech důrazně vyzývalo přítomné české občany k neprodlenému opuštění země.
Írán, Izrael a Irák už ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Podle agentury AP bude mít narušení provozu zásadní dopad na globální leteckou dopravu, protože v SAE sídlí dva hlavní dálkoví dopravci, Emirates a Etihad.