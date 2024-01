Vládní většina stanovila pevný termín: Úvodní projednávání volby poštou skončí ve čtvrtek

Úvodní kolo sněmovní debaty o zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí skončí ve čtvrtek. Vládní koalice díky většině hlasů stanovila dnes večer pevný termín pro hlasování na čtvrtečních 15:00, čímž by završila první čtení sporné novely.

Postup koalice, která už v úterý nechala omezit čas pro poslanecká vystoupení, vzbudil opoziční odpor. Poslanci opozičního hnutí ANO opustili před rozhodnutím dolní komory o koaličním procedurálním návrhu na protest jednací sál. Zákonodárci SPD hlasovali proti.

Poslanci by měli ve čtvrtek odpoledne hlasovat nejprve o návrhu opozičního hnutí SPD na zamítnutí předlohy a o návrhu opozičního ANO na její vrácení předkladatelům k přepracování. Očekává se, že opozice vzhledem ke koaliční většině neuspěje. Následně by sněmovna postoupila volební novelu k projednání do výborů.

Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob před podáním koaličního návrhu na stanového pevného času pro hlasování uvedl, že se sněmovna věnuje korespondenční volbě už zhruba 52 hodin, do dnešních 14:00 byla svědkem 492 vystoupení, z toho 369 opozičních. Některá z nich lze jednoznačně charakterizovat jako obstrukční, uvedl. Argumenty pro zavedení možnosti korespondenční volby pro i proti němu už se navíc podle Jakoba jen opakují a nezaznívají žádné nové. „Jsem přesvědčen, že doba, po kterou jsme se doposud věnovali tomuto tématu, byla nadmíru dostatečná,“ řekl. Poznamenal navíc, že do čtvrtečních 15:00 bude ještě časový prostor pro další vystoupení. V tu dobu bylo v řádné debatě 44 poslaneckých přihlášek. Jakob podotkl, že někteří poslanci měli podané dvě.

Za nehlasovatelný označila Jakobův pozměňovací návrh předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. „Nevidím žádnou oporu v jednacím řádu,“ řekla. Zdůraznila, že zákonodárci ANO nezklamou své voliče a nerezignují na svá práva daná jednacím řádem. Mluvila o možném ohrožení demokracie. Schillerová předem oznámila, že poslanci hnutí nebudou o koaličním návrhu hlasovat a opustí jednací sál. Lídr SPD Tomio Okamura po hlasování řekl, že „neschopná“ koaliční vláda Petra Fialy (ODS) ukázala pravou tvář. Snaží se udržet u moci za každou cenu, prohlásil.

Dolní parlamentní komora jednala k dnešním 19:00 o korespondenční volbě zhruba 52,5 hodiny čistého času od zahájení mimořádné schůze ve středu minulého týdne. K závěru prvního čtení by poslanci měli dospět šestý jednací den.