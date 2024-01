Aktualizováno: Vládní koalice omezila řečnickou dobu ve sněmovně na nejvýše dvakrát deset minut

Poslanecká sněmovna dnes odpoledne nově omezila vystoupení poslanců v úvodní debatě o sporném uzákonění možnosti hlasování poštou pro Čechy v cizině na nejvýše dvakrát po deseti minutách. Na návrh koalice před tím také zrušila usnesení z dopoledne, kterým vztáhla omezení v počtu vystoupení i na krátké, až dvouminutové faktické poznámky. Původní rozhodnutí dolní komory vyvolalo silné opoziční protesty, sešlo se pak širší sněmovní vedení. Podle předsedy poslanců ODS Marka Bendy, který za koalici nové omezení řečnění navrhl, grémium k dohodě nedospělo.

Koaliční lídři předpokládají jednání sněmovny o korespondenční volbě dnes a ve středu do noci, možná i přes noc a ve čtvrtek. Program navazujících dvou mimořádných schůzí, které jsou svolány na čtvrteční večer, zřejmě neschválí. Benda novinářům také řekl, že v pátek by se měla sněmovna vrátit k dalšímu programu, neexistuje na tom ale dohoda. „Rádi bychom to dokončili ve čtvrtek, ale nedokážeme to odhadnout,“ řekl šéf lidovecké frakce Aleš Dufek. „Samozřejmě hledáme prostředky, které nám jednací řád dává,“ uvedl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob na dotaz, zda koalice stanoví přesný čas hlasování.

Benda ve zdůvodnění nového návrhu zdůraznil, že dopolední usnesení bylo správné. „Odpovídá textu a duchu jednacího řádu,“ míní. Ačkoli se sněmovní grémium, v němž má zastoupení i opozice, k žádné dohodě podle něho nedobralo, doporučil navrátit se k běžnému výkladu jednacího řádu. Zrušení usnesení, které do omezení zahrnulo i faktické poznámky, pak ocenil předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček z opozičního ANO. „Vrátili jsme se nohama na zem,“ uvedl. Odkazoval na komentář k jednacímu řádu, podle kterého počet faktických poznámek omezovat nelze.

Sněmovna si podle koaličního návrhu odhlasovala dopoledne možnost jednání i přes noc na středu. Jednací den dolní komory končí vždy následující den formálně před 09:00 a koalice toho hodlá podle kuloárových informací ČTK využít.

V souvislosti s dopolední verdiktem o omezení faktických poznámek mluvili zástupci opozice o pošlapávání zákona o jednacího řádu sněmovny, omezování opozičních práv i o totalitě. O koaličním návrhu na zavedení korespondenční volby sněmovna diskutuje v úvodním kole čtvrtý jednací den. Minulý týden trvala debata zhruba 31,5 hodiny čistého času. Dnes nad samotným projednáváním předlohy dominovaly zatím přestávky. K dnešním 14:00 se do běžné debaty hlásilo 74 převážně opozičních poslanců.

Podle Jakoba se od začátku projednávání k návrhu vyjádřilo 70 poslanců. Vystoupení bylo 276, z toho 202 opozičních poslanců.

Dnes ve 14:00 se sněmovna nakrátko vrátila i k řádné schůzi, kterou do tohoto termínu přerušila v úterý minulého týdne večer. Poslanci odhlasovali na Bendův návrh její další přerušení do pátečních 09:00.