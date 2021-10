Vláda zpřísňuje opatření. Testy nebudou zdarma, respirátory budou uvnitř povinné

Kvůli rychlejšímu šíření epidemie covidu-19 vláda dnes přijala několik opatření.

Od 1. listopadu budou testy na covid zdarma jenom pro lidi do 18 let, se zahájeným očkováním nebo kontraindikací. Zkrátí se také doba jejich platnosti. Personál restaurací bude muset kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti. Od 25. října bude povinné nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť.

Od 1. listopadu budou preventivní testy na covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze dětem a mladým do 18 let, lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou očkovat. Na twitteru to po dnešním jednání vlády uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Testy nařízené lékařem nebo hygieniky budou dál zdarma.

Vláda podle něj také souhlasila s tím, že se zkrátí doba platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti. U testů PCR se platnost zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin.

Personál restaurací bude podle Vojtěcha muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti. Nebude to muset být hned u vchodu, bude to stačit ve chvíli, kdy se hosté usadí. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou. Kontrolu nebudou muset provádět restauratéři v jídelních zónách v obchodních centrech. Opatření dnes schválila to vláda, řekl Vojtěch na tiskové konferenci.