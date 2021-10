Aktualizováno: Nárůst počtu nových případů covidu se oproti minulému týdnu zdvojnásobil

Šíření nemoci covid-19 v Česku zrychlilo za jediný týden na více než dvojnásobek. V úterý přibylo 3246 případů.

(AKTUALIZOVÁNO, 12:40) V některých krajích hrozí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha kvůli růstu počtu hospitalizovaných s covidem-19 opětovné omezování odložitelné nemocniční péče. Novinářům to dnes řekl na tiskové konferenci k omezení preventivní péče během předchozích vln pandemie. O které kraje jde, neupřesnil.

„Pokud jsou tady lidé, kteří zpochybňují očkování, nechtějí se nechat očkovat, bude to znamenat, že se mohou skutečně nemocnice dostat do problémů a nebudou schopny se starat o všechny pacienty,“ uvedl ministr.

Aktuálně je hospitalizováno 620 lidí a 102 v intenzivní péči. Z říjnových 997 covid pozitivních pacientů v nemocnicích byly podle dat ministerstva dvě třetiny neočkované. Bez očkování by podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZSI) Ladislava Duška počty hospitalizovaných mohly být i šestkrát až desetkrát horší.

Nejvíce nákazou zatížené kraje jsou podle Duška Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Jihočeský kraj a Praha. „Dochází k volnému komunitnímu šíření té nakažlivější formy viru,“ doplnil Dušek. V krajích s velkými městy podle něj ovlivňuje migrace za prací nebo studentů do škol, což šíření nahrává. V jižních Čechách hraje roli i dojíždění za prací do Německa.

„Nákaza se šíří hlavně mezi neočkovanou populací, ze 70 až 75 procent. Stále převažují ti mladí lidé do 35 let,“ sdělil novinářům.

Dopady viru na zdravotnictví podle Duška brzdí proti předchozím vlnám očkování. Očkovaní lidé v nemocnicích jsou průměrně ve věku 75 let, neočkovaní pak ve věku 59 let. V současné době je proočkováno zhruba dvě třetiny dospělé populace. Zatímco u seniorů je očkovaných 70 až 80 procent, z mladších pod 40 let je očkována jen asi polovina. „Pokud neočkovaná populace zahltí nemocnice, tak je zahltí pro všechny,“ dodal

Ministerstvo zdravotnictví také navrhne, aby v krajích, kde je epidemie covidu-19 nejhorší, nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví. Týkat by se to podle něj nyní mělo asi pěti krajů, neupřesnil kterých. Některá opatření proti covidu dnes projedná vláda. Plošné testování ve školách podle Vojtěcha odborníci nedoporučují, ale je možné, aby jej lokálně nařídily krajské hygienické stanice.

„Budeme navrhovat nošení respirátorů u dětí starších 12 let v těch nejpostiženějších krajích. V tuto chvíli je to asi pět krajů,“ řekl Vojtěch. Upřesnil, že mluví o nošení ochrany nosu a úst ve třídách. Ve společných prostorách škol je už nyní povinné. Podle Vojtěcha podobné opatření platilo také na konci předchozího školního roku. Proti nošení roušek ve výuce pro děti nad 12 let včetně očkovaných se už v úterý postavil ministr školství Robert Plaga.

Podle Vojtěcha mohou lokálně nařídit testování ve školách krajské hygienické stanice, jejich ředitelům to podle ministra připomněla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Plošné testování nepodpořila klinická skupina, která je pracovním orgánem ministerstva, doplnil. Testování v okresech, kde za týden přibylo více než 100 případů na 100 000 obyvatel, o víkendu doporučila Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) kolem epidemiologa Petra Smejkala, která dříve byla poradním orgánem ministerstva. Testovat by se podle odborníků měli ale jen žáci a studenti, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid-19.

(10:47, původní zpráva) V úterý přibylo 3246 případů. Jde o 1739 více případů než před týdnem a nejvíc za den od 20. dubna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Také lidí s covidem-19 v nemocnicích přibývá, od předchozího úterka jejich počet stoupl o dvě pětiny na 620. Stovka lidí je v těžkém stavu. Prudce roste i množství úmrtí. Za posledních sedm dní zemřelo 51 lidí s covidem-19, zatímco třeba za celé září bylo úmrtí 44.

Epidemie covidu-19 v Česku se podle úterního vyjádření Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) začala vyvíjet podle rizikového scénáře. Na začátku listopadu bude podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška v tomto scénáři v nemocnicích 1200 lidí s covidem-19, z toho 250 na jednotkách intenzivní péče. Vláda dnes projedná návrhy ministerstva zdravotnictví, jak omezit šíření covidu-19. Ministerstvo navrhuje třeba, aby personál restaurací musel kontrolovat bezinfekčnost, nebo povinné nošení respirátorů v zaměstnání.

Počet lidí, kteří skončili s covidem-19 v nemocnicích, včetně vážně nemocných, se jen od začátku října téměř ztrojnásobil. V pondělí bylo podle aktualizovaných údajů ministerstva 628 hospitalizovaných, což bylo nejvíce od 27. května. Dušek v pátek uvedl, že přestože počty nových případů a hospitalizací rostou, jsou několikanásobně nižší než před rokem. Loni 19. října bylo v nemocnicích podle čísel ministerstva přes 4000 lidí, z toho šest stovek v těžkém stavu. Podle Duška meziroční pokles počtu hospitalizovaných souvisí s očkováním a vysokou promořeností populace.

Podíl pozitivních stoupá

Počet provedených testů na koronavirus v posledních dnech po předchozím vytrvalém poklesu mírně stoupá. Předchozí úterý bylo provedeno zhruba 25 000 PCR a 33 000 antigenních testů, kdežto tento týden v úterý 32 000 PCR a 34 000 antigenních testů.

Vzhledem ke skokovému nárůstu počtu nakažených ale i přes vyšší množství testů rekordně stoupají podíly odhalených případů covidu-19 na počtu provedených testů. U preventivních a plošných testů, které tvoří většinu prováděných testů, vzrostl podíl pozitivních z 1,23 procenta za předchozí úterý na 2,41 procenta, což je nejvíce od začátku letošního března, kdy se Česko potýkalo s jednou z vln epidemie.

U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl ze 5,35 na 8,64 procenta, nejvíce od začátku května. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil ze 7,05 na 13,26 procenta, což je nejvyšší podíl od konce dubna.

Zvyšuje se také vytrvale tzv. incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dní na 100 000 obyvatel. K dnešku číslo, používané státem pro určování protiepidemických opatření, stouplo z úterních 101 na 117 případů nákazy. Číslo stouplo ve všech krajích a Praze, v polovině regionů je nyní nad stovkou. Nejvyšší je nadále v Moravskoslezském kraji se 196 případy a nejnižší v Královéhradeckém kraji s 33.

Za celou dobu epidemie bylo v Česku od začátku loňského března zaznamenáno přes 1,72 milionu případů covidu-19. Zemřelo 30.574 nakažených. Od začátku očkování proti covidu-19 loni v prosinci bylo v zemi podáno přibližně 11,98 milionu dávek vakcín a plně naočkováno bylo 6,03 milionu lidí. Denní počty očkovaných po předchozím dlouhodobém poklesu v posledních dnech stoupají. V úterý bylo naočkováno bylo skoro 14 000 lidí, což je zhruba o polovinu více než před týdnem.