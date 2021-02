Vláda vyhlásila nouzový stav, většina dosavadních omezení platí

Vláda na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní v České republice nouzový stav kvůli epidemii nemoci covid-19. Nový nouzový stav o půlnoci navázal na ten dosavadní, který ve stejnou dobu skončil, protože Sněmovna ve čtvrtek neschválila jeho prodloužení.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že podle analýzy kabinetu je takový postup v souladu s Ústavou. Podle některých právníků nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však vláda Ústavu a Sněmovnu obchází.

Hejtmani vyjádřili výhrady k protiepidemickým opatřením, skončí zatím ale jen omezení úředních hodin. Obchody, restaurace, provozovny služeb či lyžařské vleky zůstávají zavřené. Také stále platí zákaz vycházení od 21 do 5 hodin. Nadále jsou uzavřeny také nejpostiženější okresy - Cheb, Sokolov a Trutnov. Epidemická situace podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nedovoluje rozvolňování.

Vyhlášení nouzového stavu

Hejtmani se na společném jednání dohodli na tom, že vládu požádají o vyhlášení nového nouzového stavu. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) jako jediný hlasoval proti společnému usnesení. Nakonec se ale k žádosti připojil. ČTK pak sdělil, že nemá smysl, aby v hlavním městě jako v jediném regionu v republice nouzový stav neplatil.

Asociace krajů označila žádost o nouzový stav za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Asociace v prohlášení po jednání hejtmanů sdělila také, že od 1. března by se měly děti začít vracet do škol a stát by měl zajistit testování ve firmách. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ČTK napsal, že příprava návratu žáků do škol bude pro příští dny prioritou. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl v České televizi, že to záleží na vývoji epidemie a zajištění testů, které zatím nejsou objednané. Ministerstvo zdravotnictví má podle něj udělat seznam testů, které by byly vhodné a daly by se pro školy získat včas.

Například epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula nyní odmítá jakékoli zmírnění opatření. Nejsou podle něj dostatečná ani pro udržení současného stavu epidemie. Za špatný nápad považuje i zrušení zákazu vycházení.

Hejtmani také vyzvali vládu, aby urychleně projednala návrh nového pandemického zákona, který by měl usnadnit fungování opatření bez nouzového stavu. Premiér uvedl, že ho Blatný vládě předloží v pondělí. Od úterý chce Babiš o dalším postupu v boji s epidemií jednat s opozicí. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek na twitteru uvedl, že po čtyřech měsících chaotického řízení premiérem má ČR šanci nově nastavit funkční opatření. „S novým pandemickým zákonem, Ústředním krizovým štábem, méně nekompetentními zásahy premiéra do práce odborníků, spoluprací s hejtmany, v koalici i s opozicí,“ uvedl.

Premiér Babiš po jednání vlády řekl, že si nemyslí, že se za 14 dní nouzového stavu zlepší situace natolik, aby bylo možné pokračovat bez něj. Bude se o tom snažit přesvědčit Sněmovnu. Babiš uváděl jako jediné řešení situace to, aby o vyhlášení nového nouzového stavu kabinet požádali právě hejtmani. Kabinet podle něj disponuje analýzou, podle které je takový postup v souladu s Ústavou. Tomu odporují někteří ústavní právníci i šéf Senátu. „Je zřejmé, že příslušné ustanovení zákona se vztahuje na situaci, kdy v zemi nouzový stav není, a ukáže se potřeba, jej mít. V ČR však nouzový stav trvá už od října,“ uvedl.

Podle Prymuly bude nutné podávat měsíčně dva miliony dávek vakcín proti koronaviru. Jinak se země nikdy nedostane na čísla, která potřebuje, uvedl v televizi Prima. Od 27. prosince, kdy se v Česku začalo proti koronaviru očkovat, bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví zatím k sobotnímu večeru podáno asi 448 000 dávek vakcín.

Rychlé očkování je i podle přednosty Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jana Trnky zásadní cestou z krize. „Je ale zpackané,“ řekl v pořadu. Chybí podle něj detailní vakcinační plán.

Omezení se nemění

Nouzový stav má platit do 28. února, do té doby slibuje vláda jednat s opozicích o změně opatření, které mají nevládní strany za málo efektivní. Premiér slíbil, že jednání začnou v úterý.

Většina obchodů musí být zavřená, nelze ani provozovat služby či otevřít restaurace. Dál platí opatření týkající se aktivit pro volný čas, takže skiareály stále nemohou spustit vleky, omezení se týkají také kultury. Nadále platí, že k výuce do škol mohou pouze žáci prvních a druhých tříd, speciálních škol a mateřských škol. Ostatní děti budou pokračovat ve výuce na dálku.

Na žádost opozice vláda v neděli nicméně rozhodla, že úřady mají fungovat podle normálních úředních hodin. Knihovny budou moct otevřít výdejová okénka. Nově bude možné vykonávat komisionální zkoušky. Vláda uvolnila také rozhodování orgánů právnických osob, které bylo dosud omezeno počtem lidí, kteří se mohou stýkat. Ubytovacích služeb budou moct ode dneška kromě lidí na služební cestě využít i lidé, kteří cestují do jiného města za lékařem.