Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna

Vláda bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 22. ledna. Zatím platí od 5. října do 23. prosince. Počet potvrzených případů nákazy od začátku epidemie mezitím přesáhl 600 000, počet obětí překonal hranici 10 000.

Za středu přibylo 8235 nakažených koronavirem. Od začátku epidemie bylo v Česku potvrzeno 602 404 případů nákazy, aktuálně nemocných je 69 719. Hospitalizovaných pacientů je 4 609, celkově s covidem-19 zemřelo 10 036 lidí. Rizikové skóre PES zůstává na 71 bodech. Žádost o prodloužení určenou poslancům schválil ve čtvrtek kabinet, jak sdělil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude sněmovna jednat zřejmě v úterý 22. prosince. Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už tři žádosti. Koncem října souhlasila s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Naposled na návrh komunistů o 11 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 79 dnů. Pokud by sněmovna souhlasila s prodloužením o dalších 30 dnů, délka nouzového stavu by se přehoupla přes sto dnů. Část opozice tvrdí, že není třeba stav nouze prodlužovat. Kritizuje to, že vláda opatřeními diskriminuje některé obory a nepřijímá dostatečné kompenzace. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už dříve uvedl, že pro poslance chystá analýzu protikoronavirových opatření, pro která by nebyl stav nouze potřebný, a naopak těch, pro která je nezbytný. Za současné situace, kdy Česko v pátek sestoupí do čtvrtého z pěti stupňů epidemického systému PES, je podle něj nicméně nouzový stav nezbytný. Mohlo by vás zajímat Začalo plošné testování na covid, nově nakažených je nejvíce za pět týdnů

