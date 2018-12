Dárek pro lišku podšitou

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Je to již pět krásných let, co nás svou přítomností na postu mluvčího prezidenta obšťastňuje Jiří Ovčáček. Muž, který je dnes prakticky chodící legendou a továrnou na vtipy, dostal dokonce i pěkný dárek přesně podle svého gusta.

Máme za sebou jedno velmi důležité výročí: 1. prosince uplynulo přesně pět let od chvíle, kdy se pozice tiskového mluvčího prezidenta republiky Miloše Zemana chopil místo Hany Burianové v té době nepříliš známý novinář Jiří Ovčáček. Asi nikdo tehdy nemohl tušit, jakou zvláštní figurou české politiky se muž s vizáží ulízlého premianta stane, jak moc promění vnímání postu hradního mluvčího a kolik politické satiry, parodií a vtipů na jeho účet vznikne.

Za těch pět let jsme si toho s Jiřím Ovčáčkem užili opravdu hodně. Vždycky, když si člověk myslel, že už ho mluvčí nemůže ničím novým překvapit, Ovčáček ve své divoké rétorice bránící za každou cenu Miloše Zemana přitvrdil a do médií nebo na svou milovanou sociální síť Twitter vypálil nějakou peprnou novinku, ze které šli všichni do kolen. Ať už se jednalo třeba o nadávání někomu do fašistické lůzy, přirovnávání Evropské unie k nacistickému Německu nebo o tvrzení, že pes by byl lepší premiér než bývalý ministerský předseda Bohuslav Sobotka.

Ovčáček tak za tu dobu svou rétoriku a vyjadřování značně posunul. Oproti svým předchůdcům začal překračovat zaběhnuté hranice této funkce a naopak některé věci, které se v případě náplně práce tiskového mluvčího berou jako samozřejmost, počal místy vypouštět. Jako když například odmítl komunikovat s určitými médii a odpovídat jim na jakékoliv dotazy. Místo bezejmenného nižšího státního úředníka, který by měl čistě jen tlumočit názory prezidenta republiky, tu tak dnes máme spíše výraznou politickou celebritu se značně bulvárním nádechem.

Ostatně není tu nikdo, kdo by Ovčáčka v jeho svérázném pojetí funkce mluvčího jakkoliv krotil. Osazenstvu Pražského hradu jeho styl vystupování evidentně naprosto vyhovuje, ač se k jeho činnosti na sociálních sítích přímo nehlásí a označuje ji za soukromou aktivitu. I přesto, že například na Ovčáčkův často spílaný twitterový profil, kde mnohdy nešetří ostrými urážkami na všechny strany, najdeme odkaz i na oficiálních stránkách Hradu a na samotné sociální síti Ovčáček vystupuje jako "Tiskový mluvčí prezidenta republiky a ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky”. Nikde žádná poznámka o tom, že by se jednalo o soukromý profil, který nevyjadřuje názory prezidenta ČR.

Co se množství kritiky a výsměchu mířených na účet prezidentova mluvčího týče, nevypadá to, že by si s tím Ovčáček kdy dělal těžkou hlavu. Je v tomhle stejně neprůstřelný jako jeho rétorika. Buďto po sobě vše nechá stéci jako po teflonu a věc ignoruje, nebo naopak odpoví útokem.

Ani to, že je v dnešní době snad nejvysmívanější postavou české politické scény, mu nedělá žádné vrásky. Naopak postupuje chytře a ve velmi provokativním duchu jde posměváčkům ještě naproti. Sám se tak mnohokrát zmínil, že vtipy na svůj účet sbírá a schraňuje. Nedávno dokonce osobně pokřtil knihu Továrna na debilno 2 na níž se podílel autor oblíbených internetových koláží Tomáš Břínek známý jako TMBK, který si ve svých drsných vtipech bere Ovčáčka často na paškál. Přesto hradní mluvčí s úsměvem na rtech pokřtil knihu, na jejímž přebalu je mrtvola prezidenta Miloše Zemana.

Zdá se, že Jiřího Ovčáčka jeho práce a "soukromé" aktivity na Twitteru opravdu baví a evidentně si velmi užívá i to, jak dokáže část české společnosti naštvat. V tomto duchu tak dokonce i ke svým pěti letům ve funkci (i když s dvoudenním zpožděním) dostal moc pěkný dárek v podobě dalšího velkého haló kolem své osoby.

Odborník na fake news

V pondělí vypustil Seznam.cz o hradním mluvčím reportáž, která obsahovala rovněž záznamy z poloviny listopadu, kdy se Jiří Ovčáček chopil role přednášejícího na Národohospodářské fakultě VŠE. V listopadu bylo kolem této události spíše mrtvo a přes kontroverznost osoby mluvčího ji média a Ovčáčkovi kritici přešli bez větší pozornosti. A to přesto, že například v první polovině roku byly hojně diskutovaným tématem přednášky premiéra Andreje Babiše (tehdy v demisi) a členů jeho tehdejší jednostranné vlády na stejné fakultě.

Díky reportáži Seznamu se Ovčáčkovu málem zapomenutému vystoupení v roli přednášejícího dostalo pořádné pozornosti a následovala vlna často rozhořčených a naštvaných reakcí.

Ono ostatně není divu. Jiří Ovčáček totiž přednášel na téma "fake news", tedy falešných zpráv a dezinformací. A zvolit k tomuto tématu jako přednášejícího mluvčího, který se často uchyluje k demagogii, s fakty pracuje, jak se mu zrovna hodí (stačí si vzpomenout na aféru kolem Ferdinanda Peroutky a článku "Hitler je gentleman") a nemá problém sířit články dezinformačních webů, jako je Sputnik a podobně, působí opravdu krásně groteskně.

Nejvzdělanější mluvčí

Pod kotel navíc přiložil i fakt, že se vedle Ovčáčka v reportáži objevuje i proděkan fakulty Miroslav Ševčík, který je sám značně kontroverzní osobností s komunistickou minulostí a fůrou afér a skandálů na krku. Ten v úvodu přednášky představil studentům Jiřího Ovčáčka slovy: "Z toho jak sleduju již dlouhá léta situaci, a je to déle, než vy jste na světě, tak vám musím říct, že je to asi nejvzdělanější mluvčí, kterého kdy jaký prezident měl."

Těžko říct, jak to vlastně myslel. Například formální vzdělání Jiřího Ovčáčka se s dalšími mluvčími českých prezidentů příliš srovnávat nedá. Ovčáček a jeho předchůdkyně Burianová jsou ve skutečnosti jediní mluvčí bez vysokoškolského diplomu. Sám Ovčáček sice studoval dvě vysoké školy, nejprve historii a geografii, pak andragogiku, ani jednu však úspěšně nedokončil.

Ač pochopitelně formální vzdělání nemusí být nutně všechno. Problém ale je, že Ovčáček se jako ne příliš vzdělaný člověk projevuje často. Opět stačí připomenout kauzu kolem Peroutkova článku a mluvčího "rozbory" jeho článků, které spíše připomínaly referáty žáka střední školy, nebo celkově jeho snahy tvářit se v této otázce jako seriózní historik. Případně nedávný Ovčáčkův pokus vyjadřovat se na Twitteru "světově" v angličtině, kdy se podle všeho spolehl čistě na schopnosti Google překladače a výsledek byl vskutku kostrbatý.

To ale samozřejmě neznamená, že by byl Jiří Ovčáček hloupý, a myslet si to o něm by bylo značně neprozíravé. Na současného mluvčího Hradu moc krásně sedne české označení liška podšitá. Možná není vzdělaný, rozhodně je ale mazaný a v tom, co dělá (ač už to úplně nemůžeme označit za práci tiskového mluvčího), je prostě dobrý. Kdyby o něm tak proděkan Ševčík prohlásil, že je to "nejsnaživější" nebo "nejlstivější" mluvčí, asi by to bylo blíže pravdě.

Pochopitelně je také zvláštní, že takto kontroverzní osoba, která se politicky striktně profiluje, výrazně propaguje ostré pohledy na celou řadu médií hlavního proudu, a naopak okatě straní dezinformačním webům, má možnost ke studentům řečnit jako přednášející bez jakékoliv oponentury. Kdyby se Ovčáček na VŠE objevil v rámci panelové diskuse na téma "fake news", kde by mu mohli další účastníci oponovat, bylo by to výrazně snesitelnější. Podobně, jako když se minulý měsíc na Fakultě sociálních věd UK objevil bývalý šéf StB Alojz Lorenc.

Vztekat se nad tím, že se tak nestalo, a pohoršovat se, že Jiří Ovčáček přednáší studentům, ale nemá ve výsledku žádný smysl. Ostatně jako nad jakoukoliv eskapádou a vyjádřením prezidentova mluvčího. Ovčáček si stejně dál pojede svoji show, kterou mu může zatrhnout jenom Hrad, jenž k tomu nemá žádný důvod.

Nejspíš by bylo nejlepší, kdyby podobné věci kolem hradního mluvčího úplně zapadly a nikdo se k nim nevracel a neoživoval je, jako se to stalo teď. Jiří Ovčáček ve výsledku skutečně jen dostal krásný dárek ke svým pěti letům ve funkci v podobě laviny naštvaných lidí, kterou se může jen bavit.