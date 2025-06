Vítěz Survivoru 2025: Nečekané plány, jak naložit s tučnou výhrou

7. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Spicy Pája už má jasno, jak to za vyhrané peníze náležitě roztočit.

Drama je u konce. Všechny manipulace, zrady, podrazy, pochlebování, osobní tragédie, jiskření, hádky, úmorná snaha a utrpení vygradovaly v jeden přeslavný moment, kdy po pralesním očistci zůstal stát jeden poslední. Přeživší. Vítěz. Pavel Tóth.

Tóth, kterého možná znáte pod přezdívkou Spicy Pája, si odnesl nejen notnou dávku zadostiučinění, ale také samozřejmě tučnou odměnu. Však zadarmo se v džungli přeci nepřežívá: Pája zbohatl o 2,5 milionu korun a ještě mohl odjet novým autem.

Slavný vítěz si pak promluvil s redaktorem magazínu eXtra.cz a prozradil nejsilnější moment celé soutěže... Který by čekal jen málokdo: „To, že jsem si mohl vyznat lásku s tátou. Do p*dele, prostě jsem tolik retardovaný. Potřeboval jsem záminku, že musím odjet někam do p*dele, abych mu řekl, jak moc mi na něm záleží. Já nevím, asi bych si fakt nakopal do řiti,“ zanadával si.

Nutno doplnit, že se s největší pravděpodobností o žádné poškození mozku nejedná, uvědomit si cenu vztahů a váhu rodiny, až když o ni člověk "přijde", je bohužel velmi lidské.

A plány, jak naložit s výhrou? „Zakopu to tři sta metrů pod zem a nechám to pro mé potomky… Ale ne. Spoustu toho dám do rodiny a zbytek asi do něčeho většího. Ano, jsem za*raný workoholik,“ smál se.

Co většího se bude konat, neupřesnil. Pravděpodobně to však nebude další reality show – sám Pája tvrdí, že Love Island 2024 a Survivor 2025 už mu v tomto ohledu stačily na dlouhou dobu dopředu.

„Fuj, fuj, fuj. Snad jsem si už zametl pod sebou. Ale myslím si, že možná do All Stars Survivor půjdu. Vyštípat všechny, kteří si chtějí něco dokázat,“ ušklíbl se na závěr.