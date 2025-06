Jakub Prachař konečně popsal, co se přesně stalo v letadle: Lituje a sype si popel na hlavu!

7. 6. 2025 – 9:40 | Magazín | Jiří Rilke

Omlouvá se, přiznává chybu a prý se ze svého přešlapu už poučil a nebude ho opakovat.

Moderátor a bavič Jakub Prachař, který zaplnil stránky novin svým incidentem na palubě letadla, se nejdřív k věci nevyjadřoval, jelikož ji zřejmě považoval za uzavřenou. Pod tlakem mediální pozornosti ale nakonec promluvil a pro Blesk popsal svou verzi událostí.

Prachař měl dle řady zdrojů slovně i fyzicky napadnout jiného cestujícího kvůli tomu, že si Prachaře natáčel na telefon. Pak prý ztropil scénu, když si ho začali nahrávat ostatní, shazoval jim pití a snažil se brát telefony.

Ale vzhledem k tomu, že pořád na internetu není jediné video téhle chvíle, zdá se její popis poněkud přitažený za vlasy. Prachař jistě nemá schopnost superrychlosti jak hrdina od DC Comics a nesebral všem telefony naráz. Někdo by ho natočil. Někdo by to zveřejnil.

Tak či tak, sám Prachař nepopírá jistý konflikt na palubě: „Vzhledem k tomu, že se množí všemožné spekulace, tak bych se k celému incidentu rád vyjádřil. Udělal jsem chybu a jsem si toho naprosto vědom,“ přiznal.

„Situaci jsem měl zcela logicky řešit úplně jinak, ale v tu chvíli jsem to bohužel jinak neuměl...“ pokračuje.

Mírné alkoholické posilnění taktéž přiznává, ačkoliv o opilost, o které mluvili svědci, podle něj rozhodně nešlo: „Nemám rád lítání, to je pravda. Před letem jsem si dal pivo, to je pravda. Ale nebyl jsem rozhodně ve stavu, kterej by byl takovej, jak se píše a říká."

Samotný indicent pak přišel vzápětí: „Naproti nám na sedačce se točili influenceři, kteří evidentně byli zaplacený, aby napsali něco hezkýho o tom letu. No, a já jsem toho chlapce, kterej si mě tam fotil a točil, několikrát požádal, ať to nedělá. To nějak nedopadlo... Takže jsem udělal, co jsem udělal. Zvednul jsem se a hlavou jsem mu šťouchnul do prsou," popsal. Jak dodává zmíněný magazín, svědkové přitom mluvili o několika úderech a snaze sebrat telefon.

„Na konci, když jsme přistáli, mě vyvedli z letadla na plochu. Odjeli jsme autem a potom proběhlo nějaký zkrácený soudní řízení, kde se to všechno vyřešilo domluvou. Takže nemám žádnou pokutu, nemám žádný postih a pustili mě asi za hodinu. Takže to je celá verze mého příběhu,“ připojil Prachař.

„A ano, měl bych se na dálku chlapci omluvit. Omlouvám se. Já se omlouvám. A tím to považuji za uzavřené. Jak se říká: chybami se člověk učí. Tak já jsem se poučil," dodal na závěr.