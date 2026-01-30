Vitamínová bomba v Lidlu je za směšnou cenu
30. 1. 2026 – 9:34 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Lidlu platný od 29. 1. do 1. 2. 2026 servíruje slevy, které míří přímo na peněženku. Levnější maso, nápoje, sýry i drogerie. Některé ceny vypadají skoro jako návrat o pár let zpátky – a přesně na to Lidl sází.
Lidl v závěru ledna rozjíždí další kolo výrazných akcí a tentokrát je nabídka nezvykle široká. Od základních potravin přes sladkosti až po alkohol a drogerii. Pokud někdo plánoval větší nákup nebo doplnění zásob, tohle je přesně ten leták, u kterého se vyplatí zastavit.
Jídlo, které udělá radost i peněžence
Na první pohled zaujmou čerstvé potraviny. Pomeranče jsou za 19,90 Kč za kilogram, což při šedesátiprocentní slevě patří k nejvýraznějším položkám celého letáku. Podobně lákavé jsou i ředkvičky za 7,90 Kč za svazek. Kdo vaří klasiku, ten nepřehlédne celé kuře za 59,90 Kč za kilogram, označené jako super cena.
Ze sýrů boduje Eidam za 17,90 Kč za 100 gramů nebo parenica za 37,90 Kč. V lednici se neztratí ani Flora Gold margarín za 44,90 Kč. A pro snídaňové nebo svačinové chvíle Lidl nabízí Corny Big tyčinky za 12,90 Kč nebo mletou kávu Jihlavanka Standard za 59,90 Kč.
Pití levnější než obvykle
V nápojové sekci se jede hodně na objem. Coca-Cola a Coca-Cola Zero o objemu 1 litr vyjde na 27,90 Kč. Nealkoholické osvěžení řeší Birell v plechovkách za 18,90 Kč. Zajímavostí je Tokaji Furmint za 46,60 Kč v akci 4+2 zdarma, která potěší hlavně při větších oslavách.
Z alkoholu zaujme také Velkopopovický Kozel 10 za 12,90 Kč za půllitrovou láhev. Pro silnější povahy je tu Jmeägerister za 299,90 Kč, což představuje úsporu 42 procent.
Drogerie a další věci do zásoby
Nejde ale jen o jídlo. Toaletní papír Floralys Heřmánek v balení 16 rolí je za 39,90 Kč. Do koupelny se hodí i Bref WC blok Color Aktiv za 64,90 Kč. Milovníci netradičních chutí ocení lyofilizované ovoce Allnature – jahody nebo mango za 34,90 Kč s Lidl Plus slevou.
Celý leták působí jako poctivý mix základních potravin a drobností, které běžně odkládáme na později. Platí pouze od 29. 1. do 1. 2. 2026, takže kdo chce ušetřit, neměl by nákup dlouho odkládat. Lidl tentokrát opravdu trefil slabé místo českých domácností: hodně muziky za málo peněz.