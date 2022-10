Veřejnost se rozloučila s hercem Josefem Somrem

Herce Josefa Somra dnes v zaplněné síni strašnického krematoria na poslední cestě vyprovodily slzy, uznalá slova a potlesk přítomných. Oblíbený divadelní, televizní a filmový herec, dlouholetý člen Činohry Národního divadla zemřel 16. října ve věku 88 let. Mezi smutečními hosty byli příbuzní, herečtí kolegové i veřejnost. Na úvod zazpíval barytonista Roman Janál z Národního divadla.

„Byl to herec, který mimořádně dobře uměl ztvárnit složité charaktery jak groteskními prostředky, tak i naprostou autenticitou. On měl vždycky vespod svého hraní smutek kombinovaný s lišáckým pohledem. Kromě toho to byl vynikající kolega, pokorný umělec a skvělý člověk,“ řekl ČTK před začátkem obřadu jeden z příchozích, ředitel Národního divadla Jan Burian.

Herečka Taťjana Medvecká ve své smuteční řeči vzpomínala na Somra s dojetím jako na skvělého kolegu i svůj vzor. „Měla jsem ho jako předobraz ideálního hereckého partnera. Byl to pan herec, který dokázal zaplnit prostor a přesvědčit vás o čemkoliv,“ uvedla.

Z herců přišli například Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Igor Chmela, Barbora Hrzánová nebo Jan Kačer. V záplavě květin pod katafalkem byly také věnce, které zaslaly například ministerstvo kultury, divadlo Viola, Národní divadlo, Česká televize, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nebo Český rozhlas.

Jiří Bartoška na pohřbu Josefa Sommera | zdroj: CNC / Pavel Machan Marek Pátek / CNC / Profimedia

Krátkou lidovou píseň věnoval Somrovi také Jiří Pavlica, který stojí v čele hudebního souboru Hradišťan. Ani on, stejně jako řada přítomných, neskrýval slzy. „S Josefem Somrem jsem často vystupoval. Byl to vynikající člověk, který byl v soukromém životě velmi plachý, což se paradoxně příliš neslučuje s hereckou profesí,“ vzpomínal.

Somr během své kariéry postupně prošel divadelními scénami v Brně a Pardubicích. V roce 1965 se stal členem pražského Činoherního klubu, kde hrál pod režijním vedením Ladislava Smočka (Piknik), Jiřího Menzela (Mandragora) či Jana Kačera (Zločin a trest nebo Revizor). V roce 1978 využil nabídky, kterou mu z Národního divadla poslal Miroslav Macháček. Na první české scéně ztvárnil například Maršála v Čapkově Bílé nemoci, Kláska v Jiráskově Lucerně nebo Kunze v Krobotově nastudování Roku na vsi bratří Mrštíků.

Vedle toho ztvárnil více než 170 postav ve filmech, jeho zřejmě nejznámější rolí je výpravčí Hubička, lišácký svůdník z oscarových Ostře sledovaných vlaků Jiřího Menzela. Nesmazatelnou stopu zanechal Somr i na televizní obrazovce. Získal Českého lva za přínos kinematografii a Cenu Thálie za celoživotní mistrovství.