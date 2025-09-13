Masové pekáčky, které voní domovem: 12 receptů na večeři, co zasytí i pohladí
13. 9. 2025 – 12:00 | Magazín | Natálie Kozak
Zapomeňte na rychlá jídla z pánve. Pekáček má kouzlo, které se vrací. Vůně pečeného masa, brambor, sýra a bylinek umí proměnit obyčejný večer ve sváteční. Přinášíme dvanáct nápadů na vydatné zapékané pokrmy, které se hodí jak na rodinný stůl, tak na posezení s přáteli.
1. Bramborový pekáček s masem po francouzsku
Šťavnatý, s houbami a sýrem, ideální na nedělní večeři.
Ingredience: kuřecí řízek, žampiony, brambory, rajčata, cibule, tvrdý i tavený sýr, majonéza.
Postup: vrstvěte maso, majonézu, brambory, houby, cibuli a rajčata, navrch sýr. Přikryté pečte 45 minut na 200 °C, pak odkryjte a zapečte dozlatova.
Tip: Část majonézy nahraďte smetanou, výsledek bude jemnější
2. Pekáček z nastrouhaných brambor
Sytý a křupavý, vhodný i z dietního krůtího masa.
Ingredience: mleté maso, brambory, mrkev, rajčata, cibulka, sýr, smetana, česnek, paprika.
Postup: vrstvami střídáte mleté maso, zeleninu a brambory. Zalijete smetanou, navrch rajčata a sýr. Pečete 45 minut při 190 °C.
Tip: Krůtí maso dodá lehkost, aniž by ubylo na chuti.
3. Pekáček s kuřecími játry
Plný železa a vitamínů, překvapí jemnou chutí.
Ingredience: brambory, kuřecí játra, cibule, mrkev, vejce, máslo, zakysaná smetana, bylinky.
Postup: játra krátce povařte a rozmixujte, smíchejte s osmaženou zeleninou. Brambory uvařte a vyšlehejte na pyré s máslem a vejcem. Do formy vrstvěte brambory - játra - brambory. Pečte 25-45 minut na 190 °C.
Tip: Výborné s kyselou okurkou nebo nakládanou zeleninou.
4. Pekáček s brokolicí
Barevná kombinace brokolice, hovězího masa a sýra.
Ingredience: brokolice, mleté hovězí, vejce, mléko, rajče, sýr, máslo.
Postup: brokolici krátce povařte, maso opečte. Do formy vrstvěte brokolici, maso a přelijte směsí vajec a mléka. Po 20 minutách přidejte rajče a sýr, dopékejte dalších 15 minut.
Tip: Dá se připravit i s květákem, chuť tak bude jemnější.
5. Pekáček s houbami
Brambory, mleté maso a hlíva ústřičná- syté a voňavé.
Ingredience: mleté maso, hlíva ústřičná, brambory, rajčata, cibule, česnek, sýr suluguni, smetana.
Postup: houby s cibulí osmahněte, smíchejte s masem, rajčaty a bylinkami. Do formy dejte plátky brambor, masovou směs, smetanu, rajčata a sýr. Pečte 25 minut na 180 °C.
Tip: Nejlépe chutná s čerstvým chlebem, do kterého naberete šťávu.
6. Cuketový pekáček
Lehký, šťavnatý, ideální i na letní stůl.
Ingredience: cukety, rajčata, mleté maso, vejce, mléko, cibule, sýr, mouka, olej.
Postup: cuketu nakrájejte, osolte, obalte v mouce a lehce opečte. Maso smíchejte s cibulí a opečte. Do formy vrstvěte cuketu, maso, rajčata, cuketu, zalijte vejci s mlékem, posypte sýrem. Pečte 45 minut na 200 °C.
Tip: Pokud cuketu předem osolíte a necháte vypotit, pustí poté méně vody do pekáčku.
7. Pekáček se zeleninou a krůtou
Barevný a zdravý, kde se zelenina potká s parmazánem.
Ingredience: mleté krůtí maso, cuketa, mrkev, cibule, česnek, vejce, rajčatový protlak, smetana, parmazán.
Postup: zeleninu s česnekem orestujte, část smíchejte s masem a vejcem. Do formy dejte vrstvu zeleniny, maso, zbytek zeleniny. Zalijte směsí smetany a protlaku, pečte 45 minut na 180 °C, nakonec posypte parmazánem.
Tip: Perfektně ladí s lehkým zeleným salátem.
8. Pekáček z kuřete
Jednoduchý a šťavnatý, hotový za chvíli.
Ingredience: kuřecí prsa, rajčata, zakysaná smetana, vejce, sůl, pepř.
Postup: maso nakrájejte, vložte do formy, osolte a opepřete. Přelijte směsí smetany a vejce, navrch rajčata. Pečte 35 minut na 200 °C.
Tip: Přidejte bylinky (tymián, bazalku), chuť se posune o stupeň výš.
9. Pekáček kuřecí suflé
Vzdušný, připomíná dětskou školní jídelnu v tom nejlepším.
Ingredience: vařená kuřecí prsa, vejce, mléko, máslo, mouka.
Postup: kuře povařte, nasekejte. Z mouky a mléka připravte hustou omáčku, smíchejte s masem, žloutky a máslem. Nakonec lehce vmíchejte vyšlehané bílky. Dejte do formy a pečte 16-20 minut při 240 °C.
Tip: Skvělý i pro děti- nadýchaný, jemný, výživný.
10. Pekáček s rajčaty
Voňavý a barevný, ideální letní recept.
Ingredience: mleté maso (krůtí + telecí), rajčata, brambory, česnek, bylinky, sýr, smetana.
Postup: maso smíchejte s česnekem, brambory nakrájejte, osolte a ochuťte bylinkami. Do formy vrstvěte brambory, maso, rajčata. Přelijte smetanou s vodou, pečte 45 minut na 200 °C, nakonec posypte sýrem a dopékejte.
Tip: Výborně chutná se zeleným salátem s olivovým olejem.
11. Pekáček s lilkem a cuketou
Lehký, voňavý a plný zeleniny.
Ingredience: lilek, cuketa, rajče, mleté maso, vejce, sýr, smetana.
Postup: lilek a cuketu nakrájejte na plátky. Do formy dejte maso, na něj lilek, cuketu. Směs vajec se smetanou nalijte navrch, pak rajčata a sýr. Pečte 40 minut na 170 °C.
Tip: Lilek můžete předem posolit a nechat vypotit, nebude hořký.
12. Pekáček s cuketou a žampiony
Lehký, šťavnatý, voňavý po petrželce.
Ingredience: kuřecí prsa, cuketa, cibule, mrkev, žampiony, vejce, sýr, olej, petrželka.
Postup: zeleninu orestujte, žampiony přidejte zvlášť. Kuřecí maso rozmixujte na jemno. Smíchejte vše s nastrouhanou cuketou a vejcem, vložte do formy, pečte 40 minut na 180 °C. Nakonec posypte sýrem a dopékejte 12 minut.
Tip: Pokud necháte cuketu trochu okapat, pekáček nebude vodnatý.
Když se pekáček vytáhne z trouby, stůl se rázem stane středem domova. Ať už vyzkoušíte francouzskou klasiku s bramborami, lehkou variantu s cuketou nebo suflé „jako ze školky“, jedno je jisté: tyhle recepty vás nezklamou. Pekáček není jen obyčejná večeře, ale malý rituál, který dává týdnu chuť i vůni.