Dnes je sobota 13. září 2025., Svátek má Lubor
Počasí dnes 19°C Déšť

Masové pekáčky, které voní domovem: 12 receptů na večeři, co zasytí i pohladí

13. 9. 2025 – 12:00 | Magazín | Natálie Kozak

Masové pekáčky, které voní domovem: 12 receptů na večeři, co zasytí i pohladí
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Zapomeňte na rychlá jídla z pánve. Pekáček má kouzlo, které se vrací. Vůně pečeného masa, brambor, sýra a bylinek umí proměnit obyčejný večer ve sváteční. Přinášíme dvanáct nápadů na vydatné zapékané pokrmy, které se hodí jak na rodinný stůl, tak na posezení s přáteli.

Recept d zdroj: Freepik.com

1. Bramborový pekáček s masem po francouzsku

Šťavnatý, s houbami a sýrem, ideální na nedělní večeři.

Ingredience: kuřecí řízek, žampiony, brambory, rajčata, cibule, tvrdý i tavený sýr, majonéza.

Postup: vrstvěte maso, majonézu, brambory, houby, cibuli a rajčata, navrch sýr. Přikryté pečte 45 minut na 200 °C, pak odkryjte a zapečte dozlatova.

Tip: Část majonézy nahraďte smetanou, výsledek bude jemnější

2. Pekáček z nastrouhaných brambor

Sytý a křupavý, vhodný i z dietního krůtího masa.

Ingredience: mleté maso, brambory, mrkev, rajčata, cibulka, sýr, smetana, česnek, paprika.

Postup: vrstvami střídáte mleté maso, zeleninu a brambory. Zalijete smetanou, navrch rajčata a sýr. Pečete 45 minut při 190 °C.

Tip: Krůtí maso dodá lehkost, aniž by ubylo na chuti.

3. Pekáček s kuřecími játry

Plný železa a vitamínů, překvapí jemnou chutí.

Ingredience: brambory, kuřecí játra, cibule, mrkev, vejce, máslo, zakysaná smetana, bylinky.

Postup: játra krátce povařte a rozmixujte, smíchejte s osmaženou zeleninou. Brambory uvařte a vyšlehejte na pyré s máslem a vejcem. Do formy vrstvěte brambory - játra - brambory. Pečte 25-45 minut na 190 °C.

Tip: Výborné s kyselou okurkou nebo nakládanou zeleninou.

Recept a zdroj: Freepik.com

4. Pekáček s brokolicí

Barevná kombinace brokolice, hovězího masa a sýra.

Ingredience: brokolice, mleté hovězí, vejce, mléko, rajče, sýr, máslo.

Postup: brokolici krátce povařte, maso opečte. Do formy vrstvěte brokolici, maso a přelijte směsí vajec a mléka. Po 20 minutách přidejte rajče a sýr, dopékejte dalších 15 minut.

Tip: Dá se připravit i s květákem, chuť tak bude jemnější.

5. Pekáček s houbami

Brambory, mleté maso a hlíva ústřičná- syté a voňavé.

Ingredience: mleté maso, hlíva ústřičná, brambory, rajčata, cibule, česnek, sýr suluguni, smetana.

Postup: houby s cibulí osmahněte, smíchejte s masem, rajčaty a bylinkami. Do formy dejte plátky brambor, masovou směs, smetanu, rajčata a sýr. Pečte 25 minut na 180 °C.

Tip: Nejlépe chutná s čerstvým chlebem, do kterého naberete šťávu.

Recept c zdroj: Freepik.com

skleněné brčko
Magazín
Z papírové náhražky plastových brček měla většina husí kůži. První pokus byl fiasko, další možná i předčí originál

6. Cuketový pekáček

Lehký, šťavnatý, ideální i na letní stůl.

Ingredience: cukety, rajčata, mleté maso, vejce, mléko, cibule, sýr, mouka, olej.

Postup: cuketu nakrájejte, osolte, obalte v mouce a lehce opečte. Maso smíchejte s cibulí a opečte. Do formy vrstvěte cuketu, maso, rajčata, cuketu, zalijte vejci s mlékem, posypte sýrem. Pečte 45 minut na 200 °C.

Tip: Pokud cuketu předem osolíte a necháte vypotit, pustí poté méně vody do pekáčku.

7. Pekáček se zeleninou a krůtou

Barevný a zdravý, kde se zelenina potká s parmazánem.

Ingredience: mleté krůtí maso, cuketa, mrkev, cibule, česnek, vejce, rajčatový protlak, smetana, parmazán.

Postup: zeleninu s česnekem orestujte, část smíchejte s masem a vejcem. Do formy dejte vrstvu zeleniny, maso, zbytek zeleniny. Zalijte směsí smetany a protlaku, pečte 45 minut na 180 °C, nakonec posypte parmazánem.

Tip: Perfektně ladí s lehkým zeleným salátem.

Recept e zdroj: Freepik.com

8. Pekáček z kuřete

Jednoduchý a šťavnatý, hotový za chvíli.

Ingredience: kuřecí prsa, rajčata, zakysaná smetana, vejce, sůl, pepř.

Postup: maso nakrájejte, vložte do formy, osolte a opepřete. Přelijte směsí smetany a vejce, navrch rajčata. Pečte 35 minut na 200 °C.

Tip: Přidejte bylinky (tymián, bazalku), chuť se posune o stupeň výš.

9. Pekáček kuřecí suflé

Vzdušný, připomíná dětskou školní jídelnu v tom nejlepším.

Ingredience: vařená kuřecí prsa, vejce, mléko, máslo, mouka.

Postup: kuře povařte, nasekejte. Z mouky a mléka připravte hustou omáčku, smíchejte s masem, žloutky a máslem. Nakonec lehce vmíchejte vyšlehané bílky. Dejte do formy a pečte 16-20 minut při 240 °C.

Tip: Skvělý i pro děti- nadýchaný, jemný, výživný.

10. Pekáček s rajčaty

Voňavý a barevný, ideální letní recept.

Ingredience: mleté maso (krůtí + telecí), rajčata, brambory, česnek, bylinky, sýr, smetana.

Postup: maso smíchejte s česnekem, brambory nakrájejte, osolte a ochuťte bylinkami. Do formy vrstvěte brambory, maso, rajčata. Přelijte smetanou s vodou, pečte 45 minut na 200 °C, nakonec posypte sýrem a dopékejte.

Tip: Výborně chutná se zeleným salátem s olivovým olejem.

Recept b zdroj: Freepik.com

Nakládaná rajčata
Magazín
Slunce pod víčkem: 15 způsobů, jak si uchovat rajčata a s nimi i celé léto

11. Pekáček s lilkem a cuketou

Lehký, voňavý a plný zeleniny.

Ingredience: lilek, cuketa, rajče, mleté maso, vejce, sýr, smetana.

Postup: lilek a cuketu nakrájejte na plátky. Do formy dejte maso, na něj lilek, cuketu. Směs vajec se smetanou nalijte navrch, pak rajčata a sýr. Pečte 40 minut na 170 °C.

Tip: Lilek můžete předem posolit a nechat vypotit, nebude hořký.

12. Pekáček s cuketou a žampiony

Lehký, šťavnatý, voňavý po petrželce.

Ingredience: kuřecí prsa, cuketa, cibule, mrkev, žampiony, vejce, sýr, olej, petrželka.

Postup: zeleninu orestujte, žampiony přidejte zvlášť. Kuřecí maso rozmixujte na jemno. Smíchejte vše s nastrouhanou cuketou a vejcem, vložte do formy, pečte 40 minut na 180 °C. Nakonec posypte sýrem a dopékejte 12 minut.

Tip: Pokud necháte cuketu trochu okapat, pekáček nebude vodnatý.

Když se pekáček vytáhne z trouby, stůl se rázem stane středem domova. Ať už vyzkoušíte francouzskou klasiku s bramborami, lehkou variantu s cuketou nebo suflé „jako ze školky“, jedno je jisté: tyhle recepty vás nezklamou. Pekáček není jen obyčejná večeře, ale malý rituál, který dává týdnu chuť i vůni.

ingredience zdroj: Freepik.com

Tagy:
vaření kuchyne domov večeře recepty
Zdroje:
TopRecepty.cz, apetitonline.cz, recepty.cz
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Vědci varují: Supervulkány jsou časované bomby a jeden je i v Evropě

Následující článek

Vládní i opoziční strany slibují zvýšení rodičovské, slevy na dítě či místa v MŠ

Nejnovější články