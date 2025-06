Vědci pracují na převratném vynálezu: Domy, které se hojí samy! Kdy bude technologie dostupná?

3. 6. 2025 – 10:05 | Zpravodajství | Alex Vávra

Vědci vyvinuli nový typ stavebního materiálu z hub a bakterií, který má schopnost růst, přežívat a v budoucnu se dokonce sám opravovat. Může jít o začátek revoluce ve stavebnictví – konec betonu, jak ho známe?

Beton je dnes základním kamenem stavebnictví, ale jeho ekologická stopa je obrovská – výroba cementu, klíčové složky betonu, totiž generuje až 8 % celosvětových emisí oxidu uhličitého. Kdyby byl cement samostatnou zemí, řadil by se hned za Čínu a Spojené státy jako třetí největší znečišťovatel planety. A to vše kvůli tomu, že jeho výroba vyžaduje obrovské množství energie a probíhá při chemických reakcích, které uvolňují CO₂. Vědci proto hledají radikálně nové, udržitelné alternativy. A právě jednou z těch nejpřekvapivějších je materiál tvořený houbami a bakteriemi. Ano, čtete správně – budoucí domy by mohly růst z plísní.

Domy, které žijí. A které se samy opraví

Tým výzkumníků z Montanské státní univerzity vedený Chelsea Heveranovou vyvinul nový typ živého stavebního materiálu. Základem je mycelium – spletitá síť vláken, která tvoří podhoubí hub – konkrétně červené chlebové plísně Neurospora crassa. Do tohoto živého "lešení" pak přidali bakterie Sporosarcina pasteurii, známé svou schopností vytvářet uhličitan vápenatý, tedy minerál podobný tomu, z něhož se skládají korály nebo vaječné skořápky. Výsledkem je hmotný, tuhý materiál připomínající kost, který je ale zcela biologického původu. Co je ještě zajímavější: bakterie v něm zůstávají živé nejméně měsíc. A pokud se podaří tuto dobu prodloužit, může to znamenat revoluci.

Představte si cihly, které se dokážou samy opravit, když v nich vznikne trhlina. Nebo stěny, které budou „cítit“ změnu kvality vzduchu a třeba jemně rozsvítí varovný signál, když se zvýší koncentrace škodlivin. Tohle nejsou výplody sci-fi – vědci už dnes takové funkce zvažují. Zatím nebyly přímo testovány, ale právě dlouhá životnost bakterií v materiálu je prvním krokem k tomu, aby se staly skutečností.

Houbové domy zatím nečekejte, ale vize je jasná

V tuto chvíli jsou tyto materiály stále ve fázi laboratorních pokusů. Mají zatím nižší nosnost než beton, takže se nehodí pro výškové budovy nebo mosty. Ale podle vědců je realistické, že se do pěti až deseti let začnou používat u menších, jednopodlažních staveb, dočasných přístřešků nebo třeba v extrémních podmínkách – například ve vesmíru. A tam by mohly být neocenitelné. Vozit tuny cementu na Mars nebo Měsíc je logisticky i finančně šílené. Ale vypěstovat konstrukci přímo na místě, z živých organismů, které si samy vytvoří pevný minerální obal? To už zní mnohem proveditelněji.

Navíc mycelium je tvarovatelné. Umožňuje vytvářet vnitřní kanálky – něco jako cévy – které mohou rozvádět živiny nebo později sloužit jiným funkcím, třeba jako „nervová síť“ pro detekci změn v okolí. Vědci vytvořili vnitřní struktury podobné lidské kortikální kosti, ale věří, že do budoucna budou moci navrhovat i zcela nové geometrie. Samozřejmě, existují i rizika. Houbové spory mohou být nebezpečné pro dýchací cesty, takže vědci testují varianty, kde je mycelium usmrceno a funguje jen jako pasivní základ pro bakterie. Ani zdravotní nezávadnost, ani stavební normy zatím pro takové materiály neexistují. Ale právě teď vzniká něco, co může jednou zásadně změnit stavebnictví i naši planetu. Domy, které rostou, dýchají, opravují se a možná i komunikují. Nejde jen o alternativu k betonu – jde o úplně nový způsob, jak přemýšlet o stavbách.