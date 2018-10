Ve škole na Krymu nezabíjeli teroristé, ale tamní student, zemřelo 19 lidí

17. 10. 11:47

Společnost Valeo Autoklimatizace by měla v následujících 10 letech investovat do areálu bývalého letiště Milovice - Boží Dar na Nymbursku 100 milionů korun. Rozšíří se testovací polygon, vznikne nové zázemí pro testovací inženýry. Investici ve středu odpisem memoranda stvrdili zástupci Středočeského kraje, Milovic a Valea. Během tří let by mělo vzniknout zhruba 100 nových pracovních míst, většinou pro inženýry.