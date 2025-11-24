Ledovka a sníh. Meteorologové na dnešek varují před nebezpečím
24. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
Mrazy budou pokračovat a chystá se i sněhová nadílka. Na části území navíc platí varování.
Chtělo by se říct, že zima vystrkuje růžky, ale ony jsou to v dnešních dnech už docela pořádné rohy.
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu dnes čekají zataženo skoro na celém území Česka. Většinu země má zasypat sníh, v nejnižších polohách smíšený s deštěm.
Stejně tak bychom se měli dočkat i zítra: Ojedinělý sníh, na jihovýchodě četnější. V nižších polohách smíšený s deštěm.
Vysoká pravděpodobnost srážek a nízké teploty s sebou také nesou jasné nebezpečí: Může se tvořit ledovka. Zejména na jihovýchodě Čech by se mohly vyskytnout mrznoucí srážky.
ČHMÚ proto vydal varování, které platí od dnešního večera až do zítřejšího dopoledne. A pozor je samozřejmě potřeba dát nejen za volantem, ale i na chodníku či na procházce. Zkrátka a dobře: Bude to klouzat, tak opatrně!
Varování platí pro tyto oblasti: