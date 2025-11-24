Dnes je pondělí 24. listopadu 2025., Svátek má Emílie
Počasí dnes -5°C Zataženo

Ledovka a sníh. Meteorologové na dnešek varují před nebezpečím

24. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | BS

Ledovka a sníh. Meteorologové na dnešek varují před nebezpečím
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Mrazy budou pokračovat a chystá se i sněhová nadílka. Na části území navíc platí varování.

Chtělo by se říct, že zima vystrkuje růžky, ale ony jsou to v dnešních dnech už docela pořádné rohy.

Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu dnes čekají zataženo skoro na celém území Česka. Většinu země má zasypat sníh, v nejnižších polohách smíšený s deštěm.

Stejně tak bychom se měli dočkat i zítra: Ojedinělý sníh, na jihovýchodě četnější. V nižších polohách smíšený s deštěm.

Vysoká pravděpodobnost srážek a nízké teploty s sebou také nesou jasné nebezpečí: Může se tvořit ledovka. Zejména na jihovýchodě Čech by se mohly vyskytnout mrznoucí srážky.

ČHMÚ proto vydal varování, které platí od dnešního večera až do zítřejšího dopoledne. A pozor je samozřejmě potřeba dát nejen za volantem, ale i na chodníku či na procházce. Zkrátka a dobře: Bude to klouzat, tak opatrně!

Varování platí pro tyto oblasti:

chmu vystraha 23112025 zdroj: ČHMÚ

Tagy:
počasí sníh náledí předpověď počasí
Zdroje:
ČHMÚ, CHMI
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Slevy s Tescu finišují, co ještě zbylo?

Následující článek

Varování pro seniory: „výhodná“ nabídka dřeva na topení může znamenat podvod

Nejnovější články