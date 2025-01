Válka s Čínou má první oběť a statisíce lidi neví co teď. USA zakázaly TikTok

Známá a oblíbená platforma pro krátká videa TikTok čelí ve Spojených státech vážným problémům. V sobotu večer vstoupil do platnosti zákon, který aplikaci v USA blokuje. Noví uživatelé ji nemohou stáhnout a stávající aktualizovat. Americká vláda požadovala, aby se TikTok oddělil od své mateřské společnosti ByteDance, kterou Američané podezřívají ze špehování pro čínskou vládu. TikTok to popírá.

Co se stalo s TikTokem v USA?

TikTok byl odstraněn ze všech obchodů s aplikacemi v USA, což znamená, že noví uživatelé si aplikaci již nemohou stáhnout. Podle magazínu Time se také očekává, že začne klesat počet aktivních uživatelů a nahraných videí.

Americká vláda se obává, že čínská vláda může využít TikTok ke špehování a narušování soukromí uživatelů. Washington proto požadoval, aby se TikTok oddělil od ByteDance, což by znamenalo prodej aplikace jiné společnosti. ByteDance však opakovaně odmítl se zdůvodněním, že TikTok zkrátka není na prodej. Podle dostupných informací vlastní 20 % ByteDance jeho čínský zakladatel, 60 % připadá investorům, včetně amerických firem, a zbývajících 20 % patří zaměstnancům společnosti. Navíc tři pětiny členů správní rady ByteDance jsou Američané.

Jak mohou uživatelé TikTok obejít zákaz?

Samozřejmě dále existují způsoby, jak se k TikToku dostat. Jednou z možností je použití VPN (virtuální privátní sítě), která umožňuje připojení k serverům v jiných zemích. Nicméně kvalita připojení přes VPN může být horší, což by mohlo negativně ovlivnit přehrávání videí. Další možností je změna regionu v obchodech s aplikacemi nebo instalace aplikace z neoficiálních zdrojů. Tyto metody však mohou porušovat zákony či smluvní podmínky.

Budoucnost TikToku v USA je každopádně nejistá. Zvolený prezident Donald Trump, který do úřadu nastoupí 20. ledna, by mohl zákaz dočasně pozastavit, aby poskytl čas na vyjednání podmínek. Existuje také možnost, že by Trump mohl zákaz úplně zrušit, což by však vyžadovalo podporu Kongresu. Nabízí se také možnost, že by ministerstvo spravedlnosti zákaz de facto neprosazovalo a aplikace by zůstala dostupná. Odborníci však upozorňují, že by v takovém případě sponzoři a další společnosti pravděpodobně váhaly porušovat zákon, byť by ho nikdo reálně nevymáhal.