Ruští hackeři pronikli do podnikových systémů Microsoftu. Ukradli e-maily

O útoku z 12. ledna informuje Microsoft na svém blogu

Hackerům se podařilo získat přístup k „velmi malému procentu“ firemních e-mailových účtů. Byly mezi nimi účty členů vrcholového vedení, zaměstnanců z oblasti kybernetické bezpečnosti, právního oddělení a další, sdělila firma.

Útoky začaly už loni v listopadu.

this Microsoft hack is wild. The most valuable company in the world was breached by Russian hackers just days after it announced a major software security overhaul. Microsoft only discovered the breach last week, and it started at the end of November https://t.co/VgvKD7oxXC