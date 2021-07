Od září nebudou preventivní testy zdarma. „Není to dlouhodobě udržitelné,“ řekl Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch předpokládá, že od 1. září už nebudou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny preventivní testy na koronavirus.

Řekl to na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. V současné době jsou ze zdravotního pojištění hrazeny měsíčně čtyři antigenní testy a dva PCR.

„Něco jiného je zkrátka indikované testy lékařem, to je jasné, ale tyto testy, které jsou využívány testy pro zábavu a cestování, tady si myslíme, že to na místě není a od toho 1.9. plánujeme, že by se ta úhrada zrušila," řekl ministr Vojtěch pro Radiožurnál.

Podle Vojtěcha se na ukončení hrazení preventivních testů shodla dnes i Rada vlády pro zdravotní rizika. „To už bude doba, kdy skutečně každý, kdo se chtěl nechat naočkovat, se naočkovat mohl. Je jasné, že ty preventivní testy byla alternativa k očkování, byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou to výrazné náklady a jsou to testy, které jsou ve vztahu k cestování. Nemyslím si, že je dlouhodobě udržitelné, abychom takovéto testy hradili z veřejného zdravotního pojištění," řekl ministr. Pro systém je to podle něj efektivnější možnost, neboť jde o jednorázovou úhradu očkování oproti stabilní úhradě testů.

Indikované testy lékařem či hygienickou stanicí musí být i nadále hrazeny standardně ze zdravotního pojištění, dodal Vojtěch.

Odběrová místa zaznamenávají už od konce června zvýšený zájem o testy na covid-19, někde navýšila kapacity. Zájem spojovala s odjezdy na dovolené a letní dětské tábory, kde jsou testy povinné. Vyšší zájem podle nich bude zřejmě trvat celé léto.

Vláda dnes také rozhodla o tom, že pořadatelé budou mít povinnost ohlásit akce nad tisíc lidí krajské hygienické stanici. Pro akce konané do 22. července je povinnost bezodkladná. Pro akce pozdější musí organizátoři hlásit událost nejpozději 5 dní předem, informovala ČTK.