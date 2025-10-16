Vadí mu Rusové! Dominik Hašek drsně kritizuje NHL: "Soutěž, která má na rukou krev!"
16. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Dominátor své geopolitické názory nemá sebemenší problém prezentovat.
Legendární hokejový gólman Dominik Hašek vyrazil na otevření výstavy Body Worlds, kde si popovídal s redaktorem magazínu eXtra.cz. A řeč přišla i na politiku.
Dominátor má jasně zformovaný názor, který se vůbec nerozpakuje prezentovat. A dokonce kvůli němu zanevřel i na NHL, tedy zámořskou hokejovou ligu, kde dlouhá léta platil za přední brankářskou hvězdu a kde získal hned šest trofejí pro nejlepšího gólmana.
„NHL už tři nebo čtyři roky nesleduju. Je to soutěž, která má na rukou krev. Nechává veřejně vystupovat ruské sportovce a tím podporuje ruský imperialismus. A pokud to nezmění, budu ji vždycky kritizovat,“ prohlásil Hašek bez obalu.
„NHL je zodpovědná za ruskou válku na Ukrajině a za spoustu ztracených lidských životů. Nikdy nebudu nadřazovat sportovní výkon lidskému životu. A je jedno, jestli je to život někoho, koho neznám,“ pokračuje.
Během svého působení v NHL měl Hašek samozřejmě i celou řadu ruských spoluhráčů. Co si o problému myslí, neví: „Nemám na ně spojení, nevím, co si myslí. Ale pokud někdo z Ruska veřejně nevystoupí proti válce, nese zodpovědnost jako každý občan,“ nechodí Dominátor kolem horké kaše.
Jasný má i názor na domácí politiku: „Přál jsem si, aby ve volbách uspěly demokratické strany – Piráti, Starostové, koalice SPOLU. Teď je hlavní, aby vláda dál podporovala Ukrajinu, protože nechci, aby se válka přiblížila k nám,“ uvedl.
Nezapomeňme, že Haškova ostrého postoje si všimlo i Rusko: Ruský exprezident Medveděv mu již několikrát na sociálních sítích vyhrožoval.