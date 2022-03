V útoku na divadlo v Mariupolu zemřelo nejspíš až 300 lidí, oznámila radnice

Oznámilo to vedení města prostřednictvím sociální sítě Telegram. Podle místních úřadů se v krytu pod divadlem a uvnitř budovy ukrývalo přes 1000 lidí ve chvíli, kdy ruské síly začaly místo bombardovat. Přesný počet obětí dosud nebyl znám.

„Od očitých svědků přicházejí informace, že kvůli bombardování činoherního divadla v Mariupolu ruským letectvem zemřelo asi 300 lidí,“ informovala radnice ve svém prohlášení. „Až do konce se nám nechce této hrůze uvěřit. Do konce chceme věřit, že se všem podařilo zachránit. Ale slova těch, kteří byli uvnitř budovy, hovoří o opaku.“

Vedení města Mariupol 16. března oznámilo, že ruská okupační vojska shodila bombu mimořádně ničivé síly na divadlo, ve kterém se skrývaly stovky obyvatel. Došlo ke zničení centrální části divadla a vstupu do protileteckého krytu, který se v budově nacházel.

Ruské ministerstvo obrany ještě tentýž den popřelo, že by úder podnikla ruská armáda. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruské letectvo bombardovalo divadlo úmyslně.

Translation: Unfortunately, we start this day with bad news. From eyewitnesses, information appeared that about 300 people died in the Drama Theater of Mariupol as a result of a bombardment by a Russian aircraft. /1