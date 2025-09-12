Rodina z pekel! Slavná modelka se už roky soudí s vlastní matkou
12. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Soudní spory jsou nepříjemné samy o sobě, když proti vám ale stojí vlastní rodina, všechno dostává úplně jiný rozměr.
Půvabná modelka Dominika Mesarošová je v soudní síni jako doma, ačkoliv se nejspíš jedná o zkušenost, na kterou by nejraději zapomněla.
Před zhruba rokem a půl se totiž rozešla s otcem svého syna Tomášem Novotným. A jelikož se právě na péči o syna Eliána nedokázali normálně dohodnout, musely nastoupit soudy.
Tahanice trvaly celý rok, pak přišel kýžený konec: „Řízení je u konce, všechny nás to vyčerpávalo, a protože já se cítím být především pečující maminkou než sprinterkou mezi paragrafy a důkazy, jsem za to ráda,“ prohlásila modelka pro eXtra.cz. letos v únoru.
Žádné přátelství s expartnerem nicméně nepřežilo: „Komunikujeme spolu o těch nejdůležitějších věcech, co musíme. Opravdu o tom nejnutnějším. Musíme se dohodnout i kvůli Eliánovi,“ vysvětlila.
Jenže ani pak neměla klid a přišly další soudy. Tentokrát s vlastní matkou, s níž měla během života silně proměnlivý vztah. Někdy si obě ženy byly velmi blízké, jindy se zas cesty rozdělily.
Momentálně se prý vídají jen u soudu.
„Moje matka vystupuje jako navrhovatelka v mnoha soudních řízeních. S otcem našeho syna, se mnou, se svojí vlastní sestrou, s její již bývalou kamarádkou. Někdo řeší svoje problémy takto, tzn. žalobami, soudní cestou. Ale jelikož stále ještě probíhají soudní jednání, nemohu se k tomu více vyjadřovat,“ přiznala pro Blesk.
Doufejme, že se situace brzy uklidní. Soudit se s vlastní matkou opravdu nemůže být kdovíjaká zábava a Dominika by čas určitě radši věnovala stavbě svého vysněného domu: Krátce po verdiktu ve sporu s expartnerem totiž koupila pozemek, na kterém staví honosné sídlo.
„Koupila jsem pozemek, který nebyl levný, ale tak to v dnešní době je. Teď projektujeme a pořád to zvětšuji. Bude to hybridní stavba, dřevo a beton. Nízkopodlažní bungalov, ale třeba pokoj Eliána bude skoro větší než je náš nynější byt. V ložnici budu mít strop, který bude v létě chladit a vyhřívání bude v podlaze. Tři koupelny a určitě budeme mít bazén, se synem milujeme plavání,“ popsala před půlrokem pro Blesk.