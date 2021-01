V neděli přibylo v Česku 2618 nakažených - letos zatím nejméně

Epidemie covidu-19 v posledních dnech v České republice zpomaluje. Za uplynulý týden přibylo 56 229 nakažených, v neděli přibylo 2618 potvrzených případů - letos zatím nejméně. Proti minulé neděli je to pokles zhruba o 1700 případů.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 891 852 nakažených. Aktuálně jich je zhruba 145 000, počet hospitalizovaných klesl na 6330, od začátku epidemie zemřelo 14 449 nakažených. Podíl pozitivních testů se v neděli mírně snížil na necelých 30 procent. Koronavirem je nyní nejvíce zasažené Trutnovsko. Index protiepidemického systému PES zůstává na 70 bodech ze sta. Pátý den se tak drží ve čtvrtém stupni.

Na očkování proti covidu-19 se za tři dny od jeho spuštění v pátek zaregistrovalo v centrálním rezervačním systému 155 389 lidí starších 80 let. Z toho 45 655 seniorů si do pondělka i rezervovalo termín k očkování. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 000.

Země světa v součtu registrují více než 95 milionů případů koronavirové nákazy, ukazují databáze Univerzity Johnse Hopkinse i listu The New York Times. Úmrtí spojených s nemocí covid-19 je globálně hlášeno na 2,03 milionu. Posledních pět milionů potvrzených infekcí se objevilo za necelých osm dní. Pozitivně testovaní i mrtví v posledních dnech stále přibývali rychleji než kdykoli v loňském roce.