V Evropě se objevily případy zápalů plic jako v Číně

Zápaly plic způsobené bakteriemi, které v poslední době ve větších počtech u dětí zaznamenali v Číně, se podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka objevily v jednotkách případů i v Evropě. ČR proto prověřuje dostupnost typu antibiotik, která na ně účinkují. Novináře chce informovat za týden na tiskové konferenci.

Bakterie Mycoplasma pneumoniae se běžně v Evropě vyskytuje, jde o respirační patogen. Způsobuje příznaky podobné viróze, jako jsou zánět horních cest dýchacích, horečka či bolesti svalů, ve vážnějších případech zápaly plic zejména u dětí nad pět let a seniorů.

Situaci podle náměstka sleduje Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC), informace si z Číny vyžádala i Světová zdravotnická organizace (WHO). „Jsou případy hlášené z Francie, Holandska a dalších států. Jedná se o jednotky,“ uvedl Dvořáček. Jde podle něj těžko rozlišit, zda jde o onemocnění touto bakterií, nebo jinou, která je v ČR běžná. „Co vidíme v nemocnicích, nejsou žádné signály o nárůstu a vzniku nějaké epidemie,“ dodal.

Podle odborníků se Čína po úplném uvolnění protiepidemickch opatření souvisejících s covidem-19 potýká s nárůstem jiných nemocí podobně jako loni na podzim Evropa. Infektolog Marek Štefan z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice v Motole na síti X napsal, že proti klasickým zápalům plic, které způsobuje například bakterie pneumokok, je onemocnění obvykle mírnější. Na vážnější se používá typ antibiotik, takzvané makrolidy.

Případy pneumonie v Číně. Zatím se neví příčina, ale mluví se o bakterii Mycoplasma pneumoniae. Jde o tzv. atypickou bakterii, která způsobuje příznaky podobné viróze (zánět horních cest dýchacích, horečka, bolesti svalů), v těžších případech zápal plic. Klasicky se označuje jako… — Marek Štefan (@infektolog) November 23, 2023

„Zejména v Asii však stoupá rezistence na makrolidy, lékem volby je pak doxycyklin nebo alternativně fluorochinolony,“ uvedl. Antibiotická resistence je odolnost bakterie na konkrétní antibiotikum, která se může v Asii a Evropě lišit. „Každopádně na mykoplazmu nepůsobí peniciliny ani další ATB ze skupiny beta-laktamů,“ uvedl Štefan.

Čínská vláda tento týden oznámila sérii opatření, která mají bránit dalšímu šíření respiračních onemocnění v zemi. Cestujícím přijíždějícím do Číny by se měla na hranicích změřit teplota, přísnější prevence a kontroly by měly být také ve školách a v domovech pro seniory, uvedla čínská vláda. Čína i Světová zdravotnická organizace (WHO) v minulosti čelily kritice týkající se nedostatečné transparentnosti při informování o prvních případech covidu-19, které se vyskytly ve městě Wu-chan na přelomu let 2019 a 2020.

ECDC proto pravidelně monitoruje informace ve veřejném prostoru i v zemích mimo Evropu. Ve svém hlášení z pátku minulého týdne k případům zápalů plic u dětí v Číně uvedlo, že čínská národní zdravotní komise informovala o případech 13. listopadu, 23. listopadu pak doplnila další informace na žádost WHO.

„Od května byl v Číně detekován nárůst ambulantních konzultací a hospitalizací dětí kvůli Mycoplasma pneumoniae a od října 2023 kvůli RSV, adenoviru a viru chřipky,“ uvedly podle ECDC čínské zdravotní orgány. Nezaznamenaly žádné nové nemoci ani netypické projevy. Nárůst je podle nich dřívější, než je v chřipkové sezoně obvyklé, ale vzhledem ke zrušení proticovidových opatření to odborníci očekávali.