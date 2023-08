V Ekvádoru zastřelili během předvolební kampaně prezidentského kandidáta

V Ekvádoru zastřelili ve středu večer místního času kandidáta prezidentských voleb, které se v této zemi konají 20. srpna. Ekvádorský prezident Guillermo Lasso kvůli tomu vyhlásil v celé zemi na 60 dní výjimečný stav, který už od minulého měsíce platil ve třech oblastech země kvůli vlně násilí, jež zemi sužuje dlouhodobě.

Fernando Villavicencio, který podle průzkumů nebyl favoritem voleb, byl zastřelen v metropoli Quito, když odjížděl z volebního mítinku. Prezident Lasso také řekl, že prezidentské a parlamentní volby se uskuteční v daném termínu, zpřísněna budou ale bezpečnostní opatření.

„Nepochybujeme o tom, že šlo o sabotáž volebního procesu. Není náhoda, že se atentát stal několik dní před prvním kolem prezidentských voleb,“ řekl Lasso, který zároveň vyhlásil tři dny národního smutku za zabitého politika. „Demokracie se nevzdá před brutalitou této vraždy. Vyšetřování pokračuje a podle zákona přísně potrestáme ty, kteří jsou za tento čin zodpovědní, a to maximálním trestem,“ dodal Lasso. Uvedl, že zatčeno bylo nejméně šest podezřelých. Jednoho z útočníků na místě ochranka zastřelila.

Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune.



El Gabinete de Seguridad se reunirá en… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 10, 2023

Atentát se odehrál krátce po šesté večer místního času (po jedné ráno SELČ). Ochranka doprovázela Villavicencia z předvolebního mítinku; když nasedl do auta a ochranka za ním zavřela dveře, spustila se střelba. To vyvolalo paniku všude kolem, lidé se utíkali schovat do blízké budovy, jak je vidět na videu, které zveřejnil deník El País.

Villavicencio byl dva roky poslancem, než Lasso v květnu jednokomorový parlament rozpustil během jednání o možném prezidentově sesazení kvůli obvinění ze zpronevěry a korupce. Lasso obvinění odmítá. Villavicencio podle deníku El País předsedal kontrolní komisi, která vydala příznivou zprávu ve prospěch Lassa.

Podle deníku El País Villavicencio ale také tento týden v jednom z rozhovorů s médii kritizoval roli úřadů v boji proti organizovanému zločinu. „Policie ví, kde jsou úkryty zločinců, obchodníků s drogami, nelegální těžby a bílých límečků,“ řekl politik. Slíbil, že jednou z prvních věcí, které udělá, pokud se stane prezidentem, bude boj proti zkorumpovaným úředníkům a zkorumpovaným policistům. Villavicencio nicméně také v posledních dnech zmínil výhrůžky, které mu adresoval lídr jednoho z drogových gangů.

Ekvádor v poslední době čelí nárůstu násilí, za nimž je zejména boj drogových gangů. Země leží mezi Kolumbií a Peru, které patří k největším producentům kokainu. Ekvádorské přístavy se staly velkým překladištěm, odkud směřují drogy do Severní Ameriky a Evropy. V roce 2022 v Ekvádoru zaznamenali dosud nejvíce vražd za rok, na 100 000 obyvatel jich připadalo 25.

Před únorovými místními volbami zažil Ekvádor podle deníku El País nejnásilnější kampaň, nejméně 12 kandidátů na starosty se stalo obětí atentátů; někteří z nich přežili. Minulý měsíc Lasso vyhlásil na 60 dní výjimečný stav ve třech oblastech země poté, co byl zastřelen oblíbený starosta města Manta v provincii Manabí a při jiném incidentu kandidát do parlamentu z provincie Esmeraldas.

Výjimečný stav znamená, že v ulicích budou nasazeni vojáci, kteří budou pomáhat policii se zajišťováním bezpečnosti. Omezena mohou být také některá občanská práva, například svoboda shromažďování či nedotknutelnost obydlí.

Bývalý novinář Villavicencio kandidoval za hnutí Construye (MC25). To na sociální síti X uvedlo, že na jejich kanceláře v Quitu zaútočili ozbrojenci. Villavicencio nebyl favoritem voleb, průzkumy mu dávaly kolem sedmi procent a figuroval na pátém místě z osmi. O nejvyšší úřad se uchází po středečním atentátu sedm kandidátů, Lasso znovu nekandiduje. Někteří prezidentští kandidáti po atentátu oznámili pozastavení volební kampaně.