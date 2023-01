Aktualizováno: Kauza Čapí hnízdo: Soud Babiše i Nagyovou zprostil obžaloby

Šott odůvodňuje zprošťující verdikt velice obsáhle, po jeho vyhlášení déle než hodinu rekapituloval trestní řízení a až poté se dostal k hodnocení důkazů. Zatím stále není zřejmé, na základě jakého právního názoru Babiše a Nagyovou osvobodil. Výpovědi obou obžalovaných nicméně podle něj nebyly konzistentní, přesvědčivé ani logické.

NEVINEN! Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal.

Část obhajoby podle soudce spolehlivě vyvrátil svědek Jan Bareš, kterého Šott přímo označil za svědka klíčového. Bareš na projektu působil jako technický zástupce investora. Podle soudce například vyvrátil Babišovo tvrzení, že nezajišťoval převod akcií Farmy Čapí hnízdo na svou rodinu. Podle Šotta ale nelze říct, zda obžalovaní neříkali pravdu úmyslně, tím, že ani jeden z nich neodpovídal na dotazy soudu, nebylo možné rozporná tvrzení vyjasnit.

Z výpovědi Bareše ale podle Šotta vyplynulo také to, že společnost Farma Čapí hnízdo nebyla z Agrofertu vyčleněna za účelem získání dotace, o tom, že podnik zažádá o dotaci pro malé a střední podniky, se rozhodlo až později. „Pokud byl přístup pana Babiše takový, že to bude dělat rodina a já je podpořím, ať získají dotaci nebo ne, tak nelze jednání charakterizovat jako účelové,“ řekl Šott. Obhájci svědka v minulosti prohlásili za nedůvěryhodného, Šott dnes naopak jeho výpověď označil za zcela věrohodnou. „Řadu informací měl z první ruky,“ podotkl.

To, že se Babiš i Nagyová rozhodli neodpovídat na dotazy policie a později i soudu, označil soudce za jejich právo. Výpovědi však byly podle něj kusé a mnoho věcí místo objasnění „zanechaly v temnotě“.

Jan Šott | zdroj: Petr Hloušek / Právo / Profimedia

Nagyová čelí obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Vyhlášení rozsudku si dnes nevyslechli, oba se z jednání omluvili. Obžalobu od počátku odmítají.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle Šarocha to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Soudce na počátku odůvodnění rozhodnutí shrnul vývoj případu. V kauze bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny, stíhání všech Šaroch postupně zastavil. Tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale po přezkumu v roce 2019 obnovil stíhání Babiše a Nagyové. Státní zástupce podal obžalobu loni v březnu, soud začal případ projednávat v září. K hodnocení důkazů Šott přistoupí v další části svého odůvodnění.

Podle Babiše, kterého v tomto týdnu čeká první kolo prezidentské volby, je kauza vykonstruovaná, označuje ji za politický proces. Ve své závěrečné řeči se věnoval zejména tomu, jak podle něj různí lidé v případu zneužili jeho syna z prvního manželství, Andreje Babiše mladšího, který trpí schizofrenií. Ten tvrdí, že otec na něj převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí a udělal si z něj bílého koně. Babiš, Nagyová i jejich obhájci u soudu také minulý týden řekli, že v trestním řízení nebyl předložen žádný důkaz, že obžalovaní udělali něco protizákonného.

Šaroch navrhoval pro Babiše i Nagyovou tříleté podmínky s pětiletou zkušební dobou. Chtěl pro ně také peněžité tresty, u Babiše deset milionů korun, u Nagyové půl milionu korun. Žalobce ve svém závěrečném návrhu uvedl, že jsou splněny všechny podmínky pro uložení trestu pod zákonnou sazbou, která činí pět až deset let vězení.

Babiš po dnešním rozhodnutí soudu v kauze Čapí hnízdo uvedl, že je rád, že justice je nezávislá. Soud podle něj potvrdil, co od začátku tvrdil, tedy že je nevinný a nic nezákonného neudělal, sdělil ČTK. „Nevinen! Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal,“ uvedl Andrej Babiš.

Jana Nagyová ČTK sdělila, že je šťastná a vděčná za rozhodnutí soudu. Potvrdilo, co ona i Babiš tvrdili uplynulých pět a půl roku, tedy že se žádný trestný čin nestal, že jsou nevinní, uvedla. „A jsem velice ráda, že máme nezávislé soudy, protože soud jasně prokázal, že rozhodoval na základě důkazů, faktů a zákonů, nikoliv na základě nějakých domněnek a mediálních výstupů,“ dodala. I kdyby se státní zástupce odvolal, věří tomu, že vyšší instance potvrdí dnešní rozhodnutí městského soudu.

Co je ale podstatné: Ty opravdové politické zápasy se v demokracii odehrávají ve volbách, nikoliv v soudních síních. A tato veliká příležitost nás čeká už tento pátek a sobotu. Pojďme k volbám a pojďme řešit budoucnost. (2/2)

Rozsudek nezávislého soudu je třeba respektovat, uvedl k dnešnímu rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo ve vyjádření pro ČTK premiér Petr Fiala (ODS). Opravdové politické zápasy se v demokracii odehrávají ve volbách, nikoli v soudních síních, míní. „Rozsudek nezávislého soudu je třeba respektovat. Na mnoho let probíhající případ, který veřejnost sledovala, si každý vytvořil nějaký názor,“ uvedl Fiala. „Co je ale podstatné: Ty opravdové politické zápasy se v demokracii odehrávají ve volbách, nikoliv v soudních síních,“ doplnil. Vyzval občany, aby tuto příležitost využili v pátek a v sobotu v prezidentských volbách.

Právní stát podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) stojí na tom, že rozhodnutí justice je respektováno, ať se někomu osobně líbí, nebo nelíbí. „O charakteru pana Babiše si veřejnost udělala názor sama nejen během procesu - veřejně přiznaná lež, chování k vlastní rodině. A svůj osobní soud ať si každý vynese sám, třeba u voleb,“ dodal Rakušan.

Rozsudek podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) prokázal, jak důležité a praktické je ctít presumpci neviny, a to, že trestní právo se nemá a nesmí stát součástí politického diskurzu. „Včetně nezákonně získaných ‚informací‘ ze spisů,“ napsal na twitteru.

„Respektuji a přiznávám, že jsem vlastně rád, že v prezidentských volbách budeme moci volit kandidáty podle jejich chování bez pachuti obžaloby nebo nepravomocného odsouzení,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Vždy jsem říkala, že o vině a nevině rozhoduje jen soud a že věřím v nezávislost justice. Soud teď zprostil obžaloby. Do svědomí by si měli sáhnout ti, kteří @AndrejBabis už dávno odsoudili a vynášeli verdikty místo soudu. Ale neudělají to. Andrej Babiš bude skvělý prezident