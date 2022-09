V Česku zemřel první pacient s opičími neštovicemi, vyplývá z dat, která země hlásí do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Upozornil na to server iDNES.cz. Příčinou úmrtí pacienta nakaženého opičími neštovicemi podle Fakultní nemocnice Bulovka nebyla tato infekce. Nakazil se před několika týdny, napsali zástupci nemocnice na twitteru. Podle údajů ECDC bylo v ČR do 20. září nahlášeno 66 případů opičích neštovic. Další úmrtí nakažených opičími neštovice nahlásily do evropské databáze Belgie a Španělsko.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz ČTK informaci potvrdil. „Pacient zemřel na pneumonii, tedy zánět plic, a měl další choroby včetně HIV,“ uvedl. „Infekce opičími neštovicemi u tohoto pacienta proběhla již před několika týdny a nebyla příčinou úmrtí,“ doplnila Fakultní nemocnice Bulovka, kde byl hospitalizovaný. Odborníci od začátku epidemie mimo Afriku jako nejrizikovější skupinu pro šíření nákazy uvádějí skupinu mužů majících pohlavní styk s muži. První případy se v ČR objevily na konci května, souvisely s cestou na hromadnou akci v zahraničí. Z padesátky nakažených v Praze hygienici nedávnou cestu do zahraničí při epidemiologickém šetření zjistili zhruba u poloviny. Minulý týden se potvrdila i první nákaza dítěte v mateřské škole. Podle hygieniků se dítě nenakazilo v rodině, infekce souvisí zřejmě s dovolenou ve Španělsku. Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo dosud 52 případů v Praze a 14 v sedmi dalších krajích. Pět nemocných bylo ve Středočeském kraji, tři v Jihomoravském a dva v Ústeckém kraji. Po jednom případu pak úřady evidují v Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém a Zlínském kraji. Většina nakažených byli muži ve věku 15 až 49 let. Nemoc se původně vyskytovala v zemích střední a západní Afriky, od jara letošního roku se šíří i v Evropě a USA. Na území Evropy je více než 19 800 případů ve 29 zemích. Mohlo by vás zajímat Česko dostane vakcíny proti opičím neštovicím

