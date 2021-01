V Česku už zemřelo přes 15 000 lidí nakažených koronavirem

Počet zemřelých s covidem-19 od březnového začátku epidemie choroby v Česku přesáhl 15 000. Dosažení posledního tisíce úmrtí trvalo sedm dní. Ministr zdravotnictví představí v pondělí vládě upravený systém PES, změny umožní návrat části žáků do škol.

Nárůsty nově nakažených v poslední době v mezitýdenním srovnání klesají. Ve čtvrtek odhalily laboratoře 7435 nových případů, což je zhruba o 650 méně než před týdnem. Hospitalizovaných ubylo na 6131, z toho je 1044 v těžkém stavu. Podíl pozitivních testů ve čtvrtek dosáhl bezmála 31 procent, což je nejvíce od 13. ledna. Sedmidenní průměr je zhruba 29,5 procenta.

V Česku se koronavirem dosud prokazatelně nakazilo 924 847 lidí, aktuálně je zhruba 114 000 nakažených, většina má mírný průběh., dosud zemřelo 15 130 nakažených. Proti koronaviru se v Česku od 27. prosince očkuje. Zdravotníci dosud aplikovali 170 670 dávek, z toho 13 190 ve čtvrtek. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného očkování nevázne a je o něj zájem.

Vláda v pátek spolu s nouzovým stavem prodloužila i platnost opatření proti šíření epidemie covidu-19. Ta nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni protiepidemického systému PES. Přechod do mírnějšího stupně vládní představitelé podmiňují uvolněním kapacity nemocnic. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by v nich nemělo být více než 3000 pacientů s covidem, což se stalo naposledy v polovině října.

Úpravy opatření umožní do škol návrat závěrečným ročníkům

Závěrečné ročníky základních a středních škol se budou moci vrátit do lavic i při současném nejpřísnějším pátém stupni opatření proti covidu-19. Upraví se i provoz malotřídek. Novinářům to po jednání vlády sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný, na twitteru o tom informoval také ministr školství Robert Plaga (oba za ANO). V případě, že to epidemická situace povolí, tak bychom mohli uvažovat o celém prvním stupni," řekl ministr zdravotnictví. Uvedl rovněž, že se umožní i činnost jeslí pro děti do tří let.

V současnosti jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní žáci se vzdělávají povinně distančním způsobem. Komunisté si obnovení provozu prvního stupně kladli ve čtvrtek jako jednu z podmínek pro podporu při hlasování o prodloužení nouzového stavu.

Aktualizaci opatření protiepidemického systému PES, která by měla v Česku platit od 1. února, vláda z časových důvodů neprojednala. Upravený systém PES chce tedy Blatný představit vládě v pondělí.

Do škol může nyní chodit podle dat ministerstva školství zhruba 216 000 prvňáků a druháků, 27 000 žáků speciálních škol a 365 000 dětí ve školkách. Deváťáků je podle údajů ministerstva školství kolem 94 000 a žáků posledních ročníků maturitních i učňovských oborů je přibližně 93 000. Jejich návrat do škol označovalo ministerstvo za svou prioritu už dříve. Na jaře tyto žáky čekají přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky.

Vláda se zavedením povinných respirátorů čeká kvůli ceně

Pokud jde o zavedení povinných respirátorů třídy FFP2 v hromadné dopravě a obchodech, vláda čeká, jak si s tím poradí Německo a Rakousko. Chce, aby případné stejné opatření v Česku neznamenalo pro občany finanční zátěž, řekl po zasedání kabinetu Blatný. Zdůraznil, že není třeba vykupovat ochranné pomůcky. Současně doporučil respirátory používat těm, kteří mohou. Vláda podle ministra diskutuje i o možnosti zajistit prodej respirátorů za přiměřené ceny tak, aby si je všichni mohli dovolit.

Ve státních rezervách je podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) asi 16 milionů respirátorů. Ministerstvo průmyslu a obchodu od středy analyzuje výrobní kapacity v ČR pro případ, že by se zvažovalo jejich nařízení.

Rakousko a Německo zavádějí povinné chirurgické roušky nebo respirátory třídy FFP2 v obchodech a v prostředcích hromadné dopravy kvůli obavě z nových mutací koronaviru, především z takzvané britské varianty. Podrobná pravidla, například povinnost pro děti či kdo zaplatí respirátory zaměstnancům obchodů, zatím formulují. Podle Blatného je nutné harmonizovat opatření v rámci Evropské unie.