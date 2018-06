V Česku pořád nejsou ženy rovny mužům. Kvůli EU to může být ještě horší

Přetlačovaná o obsazení postu ministra zahraničních věcí pokračuje. Miroslava Pocheho odmítá prezident i komunisté a Andrej Babiš čeká, až se problém vyřeší sám. ČSSD nemá co ztratit: buď prosadí svou, nebo odejde do opozice, jak si přeje nemalá část strany. více

Tisková mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová byla poslanci v květnu zvolena za hnutí SPD Tomia Okamury do Rady České tiskové kanceláře (ČTK). Odtud by měla dohlížet na to, zda veřejnoprávní tisková agentura plní své poslání. V rozhovoru pro Tiscali.cz Gáborová označila za problém české žurnalistiky směšování zpravodajství a publicistiky. Neobává se, že by převaha členů ANO a SPD měla na chod ČTK negativní vliv.