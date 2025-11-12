V Česku jsou dvě nová ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech
12. 11. 2025 – 6:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Česku jsou dvě nová ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech.
Laboratorní testy nákazu potvrdily ve Valdíkově na Třebíčsku a v Lanškrouně na Orlickoústecku. Ve Valdíkově ve středu začne utrácení víc než 20.000 mladých i vykrmených kachen, v Lanškrouně od čtvrtka zlikvidují 40.000 slepic a 13.000 kohoutů. O nákaze informovalo ministerstvo zemědělství. Jde o druhý a třetí komerční chov zasažený letos v Česku ptačí chřipkou.
Nákazu ve velkochovu společnosti AGRO-V ve Valdíkově veterináři zjistili ve chvíli, kdy se kachny dostaly na jatka v Mirovicích na Písecku. Přivezeno jich bylo přes 6000 místo plánovaných zhruba 14.000 kusů. Některá zvířata navíc měla změny na játrech. Následné rozbory nákazu ptačí chřipkou potvrdily. Na jatkách bude kvůli tomu nutné zlikvidovat asi 50 tun masa, jatka zůstanou několik dní mimo provoz, řekl ČTK Pavel Heřmanský, mluvčí Agrofertu, pod který jatka společnosti Vodňanská drůbež spadají.
Podle ministra zemědělství v demisi Marka Výborného (KDU-ČSL) je možné, že ve Valdíkově byla porušena veterinární pravidla a chovatel nenahlásil úhyny zvířat, což přeneslo nákazu z chovu na jatka. Podobné podezření vyslovili také veterináři. Jednatel společnosti AGRO-V to odmítl. S utrácením kachen ve Valdíkově veterináři společně s hasiči začnou ve středu ráno. V halách stejné firmy ve Valdíkově se ptačí chřipka vyskytla i loni v únoru. Usmrceno tehdy muselo být 50.000 kachen na výkrm.
Kvůli potvrzené ptačí chřipce ve Vladíkově musí prodej omezit i nedaleká Líheň Studenec, která má na Třebíčsku chovy v obcích Vaneč a Častotice. Líheň přitom exportuje do Evropy, Asie i Ameriky. Kvůli ptačí chřipce musela společnost chované slepice, včetně těch ze šlechtitelsky cenných chovů, utratit loni v únoru.
Druhý dnes oznámený výskyt ptačí chřipky se týká chovu společnosti Mach Drůbež v Lanškrouně. Nákaza se podle technického ředitele firmy Miloslava Souška do chovu dostala od tažných divokých ptáků zřejmě větracím zařízením. Škodu způsobenou likvidací odhadl na několik desítek milionů korun. Ministr Výborný připomněl, že stát má pro tyto případy kompenzační program.
Slepice a kohouty v Lanškrouně hasiči a zaměstnanci firmy usmrtí v kontejnerech s oxidem uhličitým, do asanačního podniku odvezou více než 150.000 násadových vajec. Likvidace by měla skončit do neděle. Veterináři vytyčí kolem chovu dvě ochranná pásma. Na některých farmách, které pod firmu Mach Drůbež spadají, se nemoc objevila také v loňském roce. Loni v únoru tam bylo usmrceno více než 90.000 slepic a kohoutů.
Letos byl dosud jediným komerčním chovem, v němž veterináři na území České republiky vyhlásili ohnisko ptačí chřipky, rozmnožovací chov bažantů a dalších druhů ptáků v Čejkovicích na Znojemsku. V nekomerčních malochovech bylo letos 17 případů. Stejná nákaza byla potvrzena také u uhynulých volně žijících ptáků na osmi místech ČR. Kvůli aktuální nákaze Česko přijde o status země bez výskytu ptačí chřipky, čímž se zkomplikuje mimo jiné vývoz zvířat do třetích zemí.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.