Už žádné skvrny od potu v podpaží: Těchto 5 barev oblečení vás zachrání!

25. 6. 2025 – 9:39 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Slunce, voda, volné dny. Léto vypadá idylicky, kdyby ovšem nebylo jednoho nechtěného společníka – potu. Ani ten nejlepší deodorant vás totiž vždycky nezachrání před nevzhlednými skvrnami v podpaží. Naštěstí existuje jednoduchý módní trik, jak na ně vyzrát. Stačí sáhnout po správné barvě oblečení.

Tílko není všemocné a když teploty lámou rekordy, ani ono nemusí koláče v podpaží spolehlivě zakrýt. Přesto existují chytré fígle, které vás v horku podrží. A začíná to barvou, která dokáže mnohem víc než jen ladit s pletí.

Nesnažte se pot přechytračit syntetikou a radši vsaďte na len

Na první dobrou to vypadá jako zázrak: top z lehké syntetiky, co uschne rychleji než řeknete “vedro“. Jenže ouha – právě tyhle materiály sice nezadrží kapku, ale taky žádný zápach. A tak zatímco vy se cítíte v suchu, vaše okolí to cítí úplně jinak.

Chcete-li přežít parné dny bez ostudy, vsaďte na staré dobré přírodní látky, bavlnu, len nebo konopí. Ty totiž umí pot pohltit, uzamknout a decentně ho skrýt před světem. A co víc? Když zvolíte chytrou barvu, můžete se potit beze strachu.

Módní zrádci nebo zachránci?

Vybrali jsme pro vás pět barev, které jsme seřadili od těch, které pot skryjí méně, až po absolutní špičku v maskování. Každý odstín má své specifické výhody, některé skvěle ladí s každodenním šatníkem, jiné se stanou vaším letním zachráncem právě v horkých dnech. Ať už míříte do práce, na dovolenou nebo na schůzku, s těmito barvami vás pot už jen tak nezaskočí.

Černá - mistryně kamufláže, ale s háčkem

Černá si zaslouží uznání za své maskovací schopnosti – tmavý odstín pohltí kdejakou skvrnu a dokáže opticky uhladit i nepříjemné propocení. Navíc se hodí téměř ke všemu, ať už sáhnete po pastelových tónech nebo krémové klasice. Proč ale není na vrcholu ve výběru barev? Protože slunce ji miluje až moc a to se vám může vymstít. Černé kousky totiž hřejí jako kamna, takže paradoxně mohou pocení ještě zhoršit.

Tmavě šedá – nenápadný hrdina letních dnů

Zatímco světle šedá vás může nemilosrdně zradit hned při prvním horkém nádechu, její tmavší sestra hraje zcela jinou ligu. Uhlově šedá totiž funguje jako neviditelný štít. Potní skvrny se v ní snadno ztratí, aniž byste museli cokoli maskovat. Elegantní, praktická a bez zbytečného vyčnívání. Ideální barva pro ty, kdo se chtějí cítit v pohodě i ve chvílích, kdy se okolní teploty šplhají nebezpečně vysoko.

Tmavě modrá – barva klidu, která vás nezradí

Tmavě modrá je jako ten spolehlivý přítel, který nikdy nezklame. Decentní, chytrá a vždy připravena vás podržet. Skvěle maskuje stopy horka i nervozity, ať už jste na poradě nebo si dáváte kávu s kamarádkou. Není tak tvrdá jako černá, ale zachovává si eleganci a důstojnost. Navíc působí chladivě, i když vám pod košilí či šaty zrovna do smíchu není.

Bílá – klasika, která umí zázraky i v horku

Bílá není jen barvou nevinnosti, ale i nejchytřejší volbou do vlny veder. Na rozdíl od většiny světlých odstínů vás nepodrazí, skvrny na ní nejsou tolik vidět, zvlášť pokud zvolíte volnější střih a přírodní materiál. Navíc má jednu velkou výhodu: slunce ji spíš míjí než objímá. Odrazí paprsky dřív, než stihnou rozpálit vaše záda. Elegantní, čistá a přitom praktická, bílá barva je tím tichým hrdinou letního šatníku.

Vzorovaná záchrana: když pot splývá s potiskem

Někdy je nejlepší obranou proti nevzhledným skvrnám malý módní klam. Vzory totiž dokážou odvést pozornost od vlhkých míst dřív, než si jich vůbec všimnete, a navíc vdechnou outfitu hravost a styl. Jemný geometrický motiv, florální potisk nebo batika nejen zamaskují realitu horkých dnů, ale dodají šmrnc i tomu nejjednoduššímu střihu. Jen pozor na příliš světlé látky, tam může i ten nejvtipnější vzor zradit. Ale jakmile najdete tu správnou kombinaci, pot se ztratí mezi barvami dřív, než stihne pokazit dojem.