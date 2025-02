Už varují i odborníci: "Patrasová je na tom bledě, potřebuje záchranu"

Otočit a předejít tragédii prý ještě není nemožné, ale bude to stát mnoho úsilí.

Dáda Patrasová, někdejší idol dětských srdcí, princezna Xenie i Koloběžka, v poslední době plní stránky médií, ale bohužel ne nějakým povedeným projektem či zajímavou zásluhou. Ne, na paškále je stále ono ostudné alkoholické extempore, kvůli kterému Dáda nepřišla na domluvené natáčení a policie ji místo toho musela lovit kdesi v hospodě.

Dáda sice tvrdí, že žádný problém nemá, ale to o sobě prohlašuje většina závislých. Nedávno ale trochu povolila a prohlásila, že se půjde léčit, pokud se její manžel Felix Slováček půjde léčit s ní – což Felix odsouhlasil. Uvidíme, jestli celá snaha někam povede.

Ideální by bylo, kdyby ano, protože situace už je poměrně nahnutá, o čemž se pro magazín eXtra.cz rozpovídal odborník na psychoterapii Jan Beer.

„Notorický pijan si svým sebedestruktivním chováním může průběžně ničit játra, samozřejmě to zcela radikálně mění i psychiku takového člověka. Je hrozně těžké se zbavit závislosti na alkoholu. Často se to povede až po několika pokusech. Takže jako první bych Dagmar Patrasové radil, aby to po prvním neúspěchu nevzdávala, jindy se to může podařit. Moc jí v tom držím palce. Všichni ji mají rádi,“ řekl Beer.

Snadné to ale prý nebude a ideální by bylo změnit prostředí, narušit rutinu, nebo prostě provést nějaký zásah do života, protože pokud už se člověk zacyklil s tím, že funguje pouze na trase domov – hospoda, velmi těžko se z podobných okovů vymaní.

„Může zkusit na začátek třeba lázně. Tam teoreticky lze získat nový impulz k žití. Ale jinak tu máme řadu specializovaných léčeben, které občas přece jenom někomu pomohou,“ navrhuje Beer.

Ale úplně nejdřív je zkrátka potřeba připustit, že existuje problém. Protože když se člověk brání a závislosti se zbavit nechce, pak se jí zkrátka a dobře nezbaví: „Nehne s nimi pak vůbec žádná síla. Žijí v iluzi, přeludu, ztrácí náhled na své chování, viní všechny ze svého bezprostředního okolí, sebe ne. Berte to tak, že když se počůrá malé dítě, přijde mu to normální. I alkoholik si v zásadě normalizuje své pijácké rituály. Říkají, že si dali jen jednu sklenku, ačkoli jich v sobě ten den mají třeba už deset. Ale oni skutečně vnímají jen tu jednu,“ popsal Beer.

Psychoterapeut též nevyloučil odhad, se kterým nedávno přišel Jiří Krampol, který prohlásil, že by Dáda už mohla trpět alkoholickou demencí: „Jirka je na to v zásadě odborník. Zažil na vlastní kůži něco podobného. Byl jsem se u něj v tom smutném období podívat, Hanička Krampolová už byla jen takový uzlíček, který Jirka opečovával. Teď bohužel ta role asi čeká Felixe Slováčka, který se asi začne starat o Dádu.“