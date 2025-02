Drsná předpověď Jiřího Krampola: "Felixi, dělej něco. Dáda umře, nebo někoho zabije!"

Známý herec má s podobnou situací vlastní krajně nepříjemné zkušenosti a snaží se varovat před nejhorším.

Herec Jiří Krampol vyjadřuje hluboké obavy ohledně stavu své dlouholeté kamarádky Dády Patrasové, a to zejména kvůli jejím údajným problémům s alkoholem. Krampol má s podobnými věcmi nepříjemně blízkou zkušenost, musel totiž řešit závislost své manželky: „Zažíval jsem to s Haničkou, a proto nechápu, proč Felix něco neudělá. Dáda takhle nemůže pokračovat, jinak to skončí tragédií,“ řekl herec pro eXtra.cz.

Krampolova zkušenost s léčbou manželky

V případě Krampolovy manželky Hany bylo potřeba přistoupit k řádně radikálnímu kroku. Museli ji zbavit svéprávnosti a léčbu zkrátka a dobře nařídit. Jenže i tak už bylo pozdě, protože nařízení bylo schváleno, až když byla situace skutečně kritická a manželka vyhrožovala sebevraždou a podobně. Hana krátce po léčbě zemřela.

Krampol zároveň chápe, že se Dádin manžel Felix Slováček nachází v hrozivé situaci: „Felixovi nezávidím. Má manželku v problémech a k tomu ještě nemocnou dceru Aničku. To je strašné,“ říká

Rozhodně si ale nemyslí, že by za Dádinu náklonnost ke sklence mohl sám Felix a jeho zálety: „To je nesmysl. Dáda pila už dávno předtím. A co se týče toho údajného milence, Itala, to je taky celé jinak,“ prohlásil Krampol.

"Pokud Dádu nedostaneš na léčení, jako jsem já dostal Haničku, ta holka buď umře, nebo to skončí tragédií. Taky může někoho zabít. Může se zlít a do někoho najet. Takový člověk vůbec nevnímá," varoval Krampol Slováčka již před lety v magazínu eXtra. A jak si jistě pamatujete, nejsou to prázdná slova, však Dáda později bourala pod vlivem a dostala zákaz řízení na dva roky.

Patrasová a její sliby

Patrasová nedávno prohlásila, že se půjde léčit, ale pouze pokud se s ní půjde léčit i Felix. Ten souhlasil s tím, že ještě jednou podá pomocnou ruku, ale bude to naposled. Otázkou ale samozřejmě zůstává, jak moc to Dáda myslela vážně a jak moc šlo jen o teatrální prohlášení, které nebude mít žádný skutečný odraz v realitě.

Jiří Krampol po mrazivých zkušenostech z vlastního života zdůrazňuje, že alkoholismus je vážná nemoc, kterou se nesmí podceňovat a musí se okamžitě léčit. „Dáda je skvělá ženská a výborná herečka, ale ten alkoholismus ji ničí. Felix mi říkal, že ráno vstane a najde ji v hrozném stavu mezi prázdnými lahvemi,“ popisuje herec. Už dříve Krampol varoval, že pokud se situace nevyřeší, může skončit tragicky.