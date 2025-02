Dáda se půjde léčit? Felix Slováček: "Podám pomocnou ruku. Už naposledy"

Ovíněné extempore princezny Koloběžky se nejspíš blíží do finiše – na manžela vyrukovala s podivným návrhem.

Známý muzikant Felix Slováček sice ještě minulý týden tvrdil, jak se svou manželkou Dádou Patrasovou končí a nebude se k ní dál vyjadřovat a podobně, ale nakonec to nejspíš přeci jen nebude tak horké.

Dáda si nedávno urvala pořádnou ostudu, když nedorazila na natáčení zábavného pořadu a místo toho ji musela vyzvedávat policie v notně společensky unaveném stavu. Pomyslnou korunu pak princezna Xenie všemu nasadila, když událost s řadou svědků úplně normálně popřela a, zřejmě dle známého hesla "Co si nepamatuju, to se nestalo", začala tvrdit, že o ničem neví a nic nebylo.

Dáda Patrasová navíc přidala ještě jeden nečekaný výpad, když za původce všeho označila svého manžela a, co je docela nečekané, prohlásila, že se půjde léčit, pokud on taky: „Na léčební půjdu, pokud půjde i Felix. Z nás dvou je to on, kdo pije více. Před tím, než jsem ho poznala, jsem byla absolutní abstinent,“ prohlásila pro magazín Expres.

„Já samozřejmě žádný problém s alkoholismem nemám. Nemám pověst nespolehlivého muzikanta, který by rušil vystoupení nebo na ně chodil v podroušeném stavu. Všechnu práci zvládám. Ale když jsem si přečetl, že Dáda slibuje léčbu pod podmínkou, že na ni půjdu i já, tak říkám ano, pojďme tedy do toho spolu. Rád Dádě pomůžu,“ zareagoval pak osočený Felix pro magazín eXtra.cz

„Je teď na ní, aby dokázala, že nemluvila do větru, že to nebyly plané řeči, že se bude opravdu léčit. Udělám to pro ni a půjdu s ní. Ale je to naposledy, co podávám pomocnou ruku,“ pohrozil ještě Felix.

Inu, uvidíme, zda se jedná jen o další fázi tropení scén, nebo léčba, která by nejspíš nebyla úplně od věci, opravdu proběhne. „Nevím. Buď kývne a zrealizuje se to, nebo nekývne a ukáže se, že nic takového ve skutečnosti neplánovala. Zatím mám moc práce, tak jsem to s ní ještě nestihl probrat,“ uzavírá Slováček.