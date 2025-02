Pozor na podvody. Proč je lepší se nepředstavovat do telefonu?

Dřív to byla automatická slušnost, ale v dnešní době spíš riziko.

Dříve jsme považovali za zcela běžné zvednout telefon a představit se jménem. "Novák, dobrý den." Tak to přeci bylo zdvořilé, správné, odpovídalo to telefonické etiketě a dělali to prakticky všichni. Jenže dnes je v soukromém životě zbytečné a občas dokonce i poměrně nebezpečné se při zvednutí hovoru automaticky představit, obzvlášť volá-li neznámé číslo. Sdílíte totiž své osobní údaje a protistraně velmi často jde jen o vlastní prospěch.

Zvoní vám telefon na osobním čísle, tedy ne na tom, které třeba používáte do práce, a neznáte volajícího? Pravděpodobnost, že půjde o zbytečný hovor, je v dnešní době velmi vysoká. Většina moderních telefonů už automaticky používá algoritmy a systémy, které by měly odfiltrovat nevyžádané hovory, ale žádný nástroj zatím nemá úplně stoprocentní úspěšnost a reklamní nabídky, nevyžádané průzkumy či rovnou pokusy o podvod občas proklouznou skrz.

A pokud se někomu takovému rovnou představíte, dáte mu tím do ruky výhodu. Najednou zná vaše jméno a může lépe manipulovat dalším průběhem hovoru či ho zneužít.

Za poslední rok jsme přišli do kontaktu s hovory, které jen potvrzují, že automaticky se představovat není dobrý nápad. Pokud nemáte služební telefon nebo nepodnikáte, zvažte stejný přístup. Kyberšmejdům je fajn neusnadňovat práci a i kombinace jména s telefonním číslem pro ně může být cenná informace. Neposkytujte ji jen tak zbůhdarma.

O jaké hovory jde? Třeba o podvodníky s inflací, kteří tvrdí, že jste kdysi řešili s jejich manažerem jakýsi fond, ale když se jich zeptáte, jak se jmenujete, nejsou vám to schopní říct. Nebo pohádky o bitcoinech a neznámí telefonisté, kteří vás přesvědčují buďto k investici do kryptoměn, či naopak tvrdí, že už nějaké vlastníte a chtějí vám "pomoci" je zpeněžit. Jiní šmejdi se zas vydávají za energetické společnosti a slibují úspory, když se podělíte o osobní údaje a podobně. Jmenovatel je společný: Vytáhnout z vás informace a připravit vás o peníze. Nedejte se a buďte opatrní.