Už nikdy nebudu bojovat: Před 146 lety se vzdal přesile legendární Náčelník Josef

Když americká vláda porušila slib a vyhnala indiány z jejich území v Oregonu, chtěl Náčelník Josef v roce 1877 odvést svůj lid z kmene Nez Perce do Kanady. Cestou statečně odrážel útoky vojáků, těsně před cílem mu ale došly síly. Pátého října se vzdal generálovi Oliveru Howardovi.

Jeho indiánské jméno vystihovalo podstatu jeho osobnosti: Hrom valící se z hor, v jazyce jeho lidu Hin-mah-too-yah-lat-kekt, případně Hinmatóowyalahtq̓it. To bylo pro bělochy přece jen trochu složité, a tak mu říkali jen Náčelník Josef (Chief Joseph).

Po svém otci se Náčelník Josef (1840-1904) počátkem 70. let 19. století postavil do čela rodu Wal-lam-wat-kain (Wallowa) kmene Nez Perce, sídlícího v severovýchodním Oregonu na hranici s Idahem. V tomto odlehlém koutě USA byli Nez Perce dlouho ušetřeni chamtivosti bílých osadníků, a tak jejich vůdce neproslavily ani tolik válečné akce a vítězství v bitvách, ale spíše jeho řečnický talent, který udělal dojem i na tvrdé politiky ve Washingtonu. Diplomatickou cestou opakovaně zajistil pro svůj kmen určitou autonomii, zatímco Siouxové a další obyvatelé plání byli decimováni osadníky, zlatokopy nebo americkou kavalerií. A i když byla v roce 1875 zrušena dva roky stará smlouva, jež na věčné časy přidělila kmeni Nez Perce údolí Wallowa, Josefovi lidé dostali právo pokračovat v osídlování Idaha.

Hrdý náčelník se vzepřel násilnému vysídlení

Po drtivé porážce sedmé kavalérie pod vedením George Custera u Little Big Hornu v červnu 1876 se však situace dramaticky změnila. Do pohoří Wallowa přicházeli stále další a další osadníci a v létě federální vláda navíc vyzvala domorodé obyvatele, aby do měsíce opustili svá území. Když pak mladí indiánští válečníci na vlastní pěst pozabíjeli několik bělochů, shromáždil zdejší vojenský velitel generál Oliver Otis Howard vojsko a pohrozil odvetou, pokud Josef a jeho lidé území neopustí a nepřesunou se do menší rezervace na území Idaha.

Náčelník Josef a další kmenoví vůdci Nez Perce pak učinili odvážné rozhodnutí: Chtěli se dostat se svým majetkem a stády do Kanady, kam se podařilo uprchnout náčelníkovi Siouxů Sedícímu Býkovi po jeho vítězství nad Custerem. Sotva se Josef v červnu 1877 vydal na cestu s přibližně sedmi stovkami lidí (z toho asi 250 bojovníky), vyrazil Howard za ním. Silně nábožensky smýšlející důstojník, který si za americké občanské války jako voják Unie vysloužil přezdívku ‚křesťanský generál‘, dostal od nadřízených rozkaz k tvrdému zásahu.

Někteří z Howardových podřízených se chtěli vyznamenat a podnikali vůči indiánům prudké nájezdy. Josef však měl zdatné a zkušené velitele, kteří s několika bojovníky působili jezdcům těžké ztráty. A i když byli oslabeni více než dva tisíce kilometrů dlouhým pochodem, podařilo se jim 29. září dokonce odrazit útok armády, který si vyžádal životy více než padesáti vojáků včetně mnoha důstojníků.

Už nikdy nebudu válčit

Zhruba 60 kilometrů od kanadských hranic na severu Montany ale Howardovy jednotky konečně uprchlíky dostihly a obklíčily. Asi stovce indiánů se podařilo v noci uprchnout do Kanady, Náčelník Josef se ale 5. října 1877 vzdal. „Je zima a nemáme přikrývky. Malé děti umrzají. Někteří z mých lidí uprchli do hor a nemají přikrývky ani jídlo. Nikdo neví, kde jsou - možná zmrzli. Chtěl bych jít hledat své děti a uvidím, kolik jich najdu; možná je najdu mezi mrtvými. Slyšte mě, mí náčelníci: Jsem unaven, mé srdce je nemocné a smutné. Od této chvíle už nebudu nikdy bojovat," prohlásil.

Navzdory slibu, že se budou moci vrátit do rezervace na západě Idaha, byl Josef a 400 jeho lidí převezení do zajateckého tábora v Kansasu a po několika měsících do rezervace v Oklahomě. Náčelník se několikrát snažil přesvědčit Kongres a prezidenty, aby se jeho lidé mohli vrátit domů do údolí Wallowa. „Vím, že se náš lid musí přizpůsobit. Kvůli bělochům si nemůžeme zachovat náš dřívější způsob života. Prosíme jenom, abychom mohli žít jako ostatní lidé. Žádáme, abychom byli uznáni jako lidské bytosti. Žádáme, aby se stejný zákon vztahoval na všechny lidi stejně. Poruší-li indián zákon, potrestejte ho podle zákona. Pokud poruší zákon běloch, potrestejte ho stejně,“ prohlásil v jednom projevu.

Ani tato slova však politiky neobměkčila. Náčelník Josef po různých přesunech skončil v rezervaci Colville ve státě Washington, kde 21. září 1904 ve čtyřiašedesáti letech zemřel. Pro svůj humanismus a zásadový odpor proti nucenému vysídlení se stal legendou. Podle generála Howarda to byl nejdokonalejší indián, s jakým se kdy setkal.