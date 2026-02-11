Už je to tu zas. Na částech území hrozí ledovka: Meteorologové nabádají k opatrnosti
11. 2. 2026 – 14:22 | Magazín | BS
Po slunečném dni se nad většinou republiky opět stahují uplakaná mračna.
Včera jsme si na velké části území Česka mohli vychutnat příjemný, slunečný den. Dnes ale příroda opět ukazuje svou odvrácenou tvář a chystá sychravé, pochmurné počasí.
Meteorologové z ČHMÚ shrnují situaci na sociálních sítích: „Včera bylo na velké části Čech a na východě republiky slunečno, dnes ale bude počasí ovlivňovat okluzní fronta, která přinese převážně velkou oblačnost a od západu postupně na většinu území občasný déšť, zejména na horách zpočátku i sněžení.“
„Po ránu se budou ojediněle vyskytovat i mrznoucí srážky s tvorbou slabé ledovky, a to hlavně na jihu Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny, kde jsou teploty vzduchu a povrchů slabě pod nulou,“ varují odborníci.
„Během dne se bude oteplovat a odpoledne naměříme maxima nejčastěji mezi 2 a 7 °C, na jihozápadě ojediněle i vyšší,“ dodávají předpověď.
Podle týdenního výhledu ČHMÚ nás čekají ještě dva teplejší dny. Poté se ale s příchodem víkendu ochladí a zejména neděle a pondělí budou mrazivé: Teploty by se vůbec neměly dostat nad nulu.
V polovině příštího týdne už by se mělo opět pomalu oteplovat. Stejnou teplotní houpačku očekává i předpovědní služba AccuWeather – podle ní by se mělo ke konci měsíce opět citelně ochladit a měly by přijít mrazy.
Čeští meteorologové taktéž doplnili shrnutí uplynulého období: