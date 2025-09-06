Úspěchy režiséra Menzela připomíná víkendová výstava desítek jeho ocenění
6. 9. 2025 – 16:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Obdivovatelé díla Jiřího Menzela si mohou o tomto víkendu připomenout jeho práci a úspěchy prostřednictvím výstavy desítek ocenění, která oscarový režisér za svůj život nashromáždil.
Menzelův nadační fond je zpřístupnil vůbec poprvé, a to v pražské Písecké bráně. K vidění je tam i americký Oscar či Zlatý medvěd z Berlinale. Menzelova manželka Olga dnes při zahájení výstavy ČTK řekla, že její muž nepřikládal získaným cenám zdaleka takový význam jako zájmu lidí o své filmy. Vedle Oscara měl podle ní pověšené vysvědčení z deváté třídy, kdy dostal devět čtyřek.
Menzel, který byl také hercem či scénáristou, nasbíral od roku 1966 doma i v cizině přes 150 různých řádů, státních vyznamenání, ocenění či pamětních medailí. Trofeje si nevystavoval – naopak, přechovával je v komoře a krabicích. "Velkou většinu diplomů měl Jirka z recese vyvěšených na toaletě pro hosty. Myslím, že to byla inspirace Milošem Formanem," vzpomínala Menzelová.
Její manžel byl podle ní velmi skromný a za svého života by podobnou výstavu zřejmě nepřipustil. "Zažila jsem, že v Indii nebo v Istanbulu ho lidi poznávali na ulici a říkali mu: pane režisére, my milujeme vaše filmy. To pro něj bylo nade všechny ceny," uvedla.
Součástí výstavy jsou stoly zaplněné soškami a zarámovanými diplomy nejen z tuzemska, Polska, Německa, Francie či Španělska, ale také z Indie nebo Izraele. Z českých ocenění zaujme například státní vyznamenání za vynikající výsledky v oblasti umění, které Menzelovi v roce 1996 předal v podobě Medaile za zásluhy I. stupně tehdejší prezident Václav Havel, nebo soška Českého lva, kterou Menzel získal o deset let později za režii filmu Obsluhoval jsem anglického krále.
Autoři expozice ale nezapomněli ani na úspěchy, jež režisér slavil coby herec, například ve snímku Věry Chytilové Hra o jablko. Exponáty doprovází i několik velkoformátových snímků, které Menzela zachycují nejen s rodinou či přáteli, ale také při chvílích odpočinku "na place". Zajímavým dokumentem je rovněž dopis od režisérského kolegy Formana, který Menzelovi napsal, že "Král je nádhernej film" a že mu gratuluje a závidí.
Zahájení výstavy si nenechali ujít někteří další Menzelovi umělečtí kolegové a spolupracovníci – kameraman Jaromír Šofr, střihač Jiří Brožek nebo Václav Neckář, který v oscarových Ostře sledovaných vlacích ztvárnil ústřední postavu mladého železničáře. Menzelova dlouholetá osobní asistentka Míla Řádová návštěvníky upozornila, že na výstavě nejsou všechny ceny, které Menzel získal. "V době socialismu mu nebylo vždy umožněno vyjet na festival a cenu si převzít, takže některé prostě do Prahy nedoputovaly," připomněla.
Průkopník české nové vlny Menzel, od jehož úmrtí v pátek uplynulo pět let, zaujal kritiky i publikum hned od počátku své kariéry. Jeho první režií byla v roce 1965 adaptace povídky Bohumila Hrabala Smrt pana Baltazara ve filmu Perličky na dně. O rok později natočil – rovněž podle Hrabalovy předlohy - Ostře sledované vlaky. Následovalo poetické Rozmarné léto či trezoroví Skřivánci na niti, kteří získali Zlatého medvěda na Berlinale až 21 let po svém vzniku. Menzelová dnes ČTK řekla, že právě Zlatý medvěd měl podle ní v manželově srdci zvláštní místo – režisér si považoval toho, že snímek zůstal pro publikum aktuální i po dvou dekádách. Další Menzelovy hrabalovské filmy, malebné Postřižiny či Slavnosti sněženek, stejně jako komediální snímky ze 70. a 80. let jako Na samotě u lesa či na Oscara nominovaná Vesnička má středisková, zlidověly.
Výstavu nazvanou v narážce na Menzelův nejslavnější snímek Ostře sledovaná ocenění lze navštívit dnes od 14:00 do 20:00 a v neděli od 11:00 do 17:00. Vstup je zdarma.