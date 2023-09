Ukrajinská vláda odvolá šest náměstků ministra obrany

Ukrajinská vláda se rozhodla odvolat z funkcí šest náměstků ministra obrany včetně Hanny Maljarové, která pravidelně poskytovala veřejnosti aktuální informace o vývoji bojů v zemi. Ta se už přes rok a půl brání ruské vojenské agresi. Důvod k odvolání činitelů kabinet nesdělil. Do čela resortu se nedávno postavil Rustem Umerov, jenž nahradil Oleksije Reznikova.

„Restartování. Začali jsme. Pokračujeme. Ministerstvo pokračuje v práci jako obvykle,“ napsal dnes na facebooku Umerov, který se vedení ministerstva obrany ujal zhruba před dvěma týdny. Při nástupu do funkce uvedl, že se především bude snažit učinit z resortu hlavního koordinátora obranných sil, rozvíjet ukrajinský vojenský průmysl a bojovat proti korupci.

Maljarová, která se jako právnička věnovala válečným zločinům, působila jako náměstkyně ministra obrany od roku 2021. Naposledy o vývoji bojů informovala dnes ráno. Minulý týden čelila kritice poté, co původně oznámila osvobození obce Andrijivka jižně od Bachmutu v Doněcké oblasti, ale později zprávu upravila jako nepřesnou a uvedla, že ukrajinští vojáci dosáhli určitých úspěchů u Andrijivky, kde ale stále zuří těžké boje. O den později informovala o dobytí vsi ukrajinská armáda.

Všichni náměstci odstoupili dobrovolně na žádost Umerova a na své pozice se už nevrátí, napsal list Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované vládní zdroje.

Výměna ministrů je podle dřívějších informací ruskojazyčného serveru BBC důsledkem napětí mezi resortem obrany a okolím prezidenta Volodymyra Zelenského, které Reznikovovi vytýkalo zpožďování dodávek zbraní ze zahraničí. Výměna se odehrála také v době skandálů kolem nákupů pro válčící armádu, které provádělo ministerstvo obrany. Samotný Reznikov obviněním z úplatkářství nečelil.

Zelenskyj hrozí třetí světovou válkou, pokud Západ přestane podporovat ukrajinskou armádu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CBS přirovnal šéfa Kremlu Vladimira Putina k nacistickému diktátorovi Adolfu Hitlerovi. Varoval také před třetí světovou válkou.

„Pokud Ukrajina padne, Putin určitě půjde dál,“ řekl Zelenskyj k tomu, jaké následky by mělo, pokud by spojenci Kyjeva v čele se Spojenými státy přestali podporovat ukrajinskou armádu. „Co budou Spojené státy dělat, když se Putin dostane k baltským státům, když se dostane k polské hranici? Co se stane pak? Třetí světová válka?“ řekl Zelenskyj.

Volodymyr Zelenskyj | zdroj: Profimedia

Podle ukrajinského prezidenta je na celém světě, aby rozhodl, zda chce zastavit Putina nebo zda chce začátek světového konfliktu. „Putina změnit nedokážeme. Ruská společnost ztratila respekt světa. Zvolili ho, znovu ho zvolili a vychovali druhého Hitlera,“ uvedl Zelenskyj. „Čas nevrátíme, ale toto můžeme zastavit,“ dodal.

Ukrajinský prezident také znovu ujistil, že ukrajinská armáda zbraně dodávané spojenci nepoužívá k útokům na ruské území. Rusku vzkázal, že pokud jeho armáda útočí raketami na Ukrajinu, má napadená země morální právo odpovědět. „Reagujeme a říkáme jim: ‚Vaše nebe není tak dobře chráněné, jak si myslíte,‘„ řekl Zelenskyj. Na otázku, zda dronové útoky, které Rusko v poslední době zažívá, se dějí na jeho rozkaz, Zelenskyj odpověděl, že ne.

Zelenskyj tento týden bude ve Spojených státech, kde vystoupí na zasedání Valného shromáždění OSN. Ve Washingtonu se také sejde s americkým prezidentem Joem Bidenem. Ten ho v Bílém domě přijal už loni v prosinci.

Spojené státy jsou zemí, která co do objemu poskytuje Ukrajině největší podporu. Od začátku ruské invaze loni v únoru napadené zemi podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku poslali Američané vojenskou, humanitární a finanční pomoc v hodnotě 76 miliard dolarů (přes 1,6 bilionu korun).