Litva, Lotyšsko a Estonsko už k sobě ruská auta nepustí

Estonsko zakázalo vjezd aut s ruskými poznávacími značkami do pobaltské země. Zákaz platí od deseti hodin místního času. Tallinn tak následuje příklad Litvy a Lotyšska, které zákaz přijaly o den dříve.

Děje se tak poté, co Evropská komise v uplynulých dnech vyjasnila pravidla ohledně zákazu dovozu automobilů a osobních věcí. Podle EK při uplatňování pravidel týkajících se sankcí zavedených proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu nezáleží na tom, zda jde o auta určená pro soukromé, nebo služební účely; restrikce se vztahují na všechny automobily s ruskou poznávací značkou.

„Cíl sankcí proti Rusku je jediný: donutit agresora stáhnout se za hranice. Protože EK teprve nyní objasnila platné sankce a protože Estonsko pokládá za nezbytné využít všechny možnosti ke zvýšení ceny, kterou Rusko za agresi platí, dospěli jsme po konzultacích s vládami Litvy a Lotyšska k závěru, že omezení jsou nejúčinnější, když se zavádějí společně,“ řekl ministr vnitra Lauri Läänamets.

Zákaz platí bez ohledu na důvody pobytu majitele či uživatele auta v Estonsku či v EU. Při příjezdu na hraniční přechod se majitel či uživatel musí vrátit spolu s autem do Ruska, anebo překročit hranice bez auta.

Ministr zahraničí Margus Tsahkna chce na čtvrtečním jednání vlády nastolit otázku, co s ruskými auty, která se v Estonsku už nacházejí.

„Setkám se dnes se zástupci dalších zemí hraničících s Ruskem, se kterými v prvé řadě posoudím tuto otázku. Pro Estonsko jako zemi, která sousedí s Ruskem, je důležité realizovat takové restrikce spolu se sousedy. Vítám, že Litva a Lotyšsko již přijaly podobné rozhodnutí. Při společném postupu jsou omezení účinnější, a tak lze zvýšit cenu agrese pro Rusko,“ řekl ministr. „Nemůžeme pomáhat občanům země, která se dopouští agrese, těšit se z výhod svobody a demokracie, zatímco Rusko pokračuje v páchání genocidy na Ukrajině,“ dodal.

Šéfka litevské diplomacie Agné Bilotaitéová agentuře BNS v úterý řekla, že ruské automobily vjíždějící do Litvy by měly být konfiskovány. Výjimka se bude týkat ruských motoristů, kteří předloží doklady o tom, že přes litevské území přejíždějí do Kaliningradské oblasti, která je vklíněna mezi Polsko a Litvu. Německá média už v létě informovala o případech, kdy celníci zabavili Rusům auta registrovaná v jejich vlasti.

EK v pátek zveřejnila vysvětlení týkající se zákazu přivážení určitých věcí z Ruska. Týká se osobních automobilů a více než 150 typů osobních věcí. Tyto restrikce platí již několik měsíců, ale podle webu Euronews je komise v pátek vyjasnila s cílem zajistit, aby je členské státy uplatňovaly správně a jednotně.

EK ovšem nespecifikovala, co se má stát s auty s ruskými registračními značkami, která už na území sedmadvacítky jsou, podotýká server Euractiv. V některých zemích EU je přitom takových vozidel poměrně dost. Jde třeba o Bulharsko, kde asi 300 000 Rusů nakoupilo nemovitosti a mnoho z nich jezdí v automobilech registrovaných v Rusku.

Seznam věcí, které pocházejí z Ruska a nesmějí se dovážet do EU, se týká i předmětů denní potřeby, ale i položek s případným vojenským využitím. Mluvčí EK ujistil, že neočekává, že by celníci Rusy přijíždějící do nějaké země sedmadvacítky vysvlékali z oblečení kvůli tomu, že obcházejí sankce.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová zákaz vjezdu pro auta registrovaná v Rusku a zákaz dovážení určitých věcí označila za rasistický. Podle místopředsedy ruské bezpečnostní rady a bývalého prezidenta Dmitrije Medveděva jde „o plivanec do tváře všem Rusům“.

Někteří Rusové říkají, že Západ občas hraje Kremlu do karet, když některé jeho kroky vytvářejí obraz Rusů jako zločinců, které je třeba trestat a ostrakizovat za válku, na kterou nemají vliv. Kreml tvrdí, že Západ zachvátila rusofobie a Rusy diskriminuje.

Konečné slovo při výkladu unijních předpisů má výlučně Soudní dvůr EU. Na něj se tedy musí obrátit ruští občané, kterým na hranici zkonfiskují sobolí kožich, laptop či auto, poznamenal polský list Rzeczpospolita.